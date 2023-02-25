الإتحاد البرلماني العربي يثمن جهود الملك محمد السادس ويرفض التسييس الأوروبي لملف حقوق الإنسان

هبة بريس -

حيا الاتحاد البرلماني العربي، الذي تنعقد دورته 34 في العاصمة العراقية بغداد، بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة، مشيدا بالعناية والدعم اللذان يوليهما للشعب الفلسطيني الشقيق.

وعبر الاتحاد البرلماني العربي عن رفضه المطلق لسياسة الوصاية والاستعلاء التي ينهجها البرلمان الأوروبي ضد الدول العربية ذات السيادة من خلال محاولة التدخل في شؤونها الداخلية.

كما حذر الاتحاد البرلماني العربي من خطورة تسييس ملف حقوق الإنسان، في إشارة قوية منه للهجمات الممنهجة التي تتعرض لها المملكة المغربية، من بعض الأطراف داخل البرلمان الأوروبي.

وفي سياق غير ذي صلة، استغل الاتحاد البرلماني العربي فرصة حضور الوفد المغربي في أشغال الدورة، ليعبر عن اعتزازه بالأداء المتميز للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، عقب تأهله التاريخي لنصف النهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

يذكر أن الوفد المغربي المشارك في الدورة 34 للاتحاد البرلماني العربي، يترأسه حسن بن عمر نائب رئيس مجلس النواب، ويضم في عضويته كلا من السيد المستشار ميلود معصيد، عضو مكتب مجلس المستشارين وأعضاء الشعبة البرلمانية الوطنية في الاتحاد البرلماني العربي عن مجلس النواب النائبة السيدة فاطمة خيرو النائب السيد لحسن السعدي والنائب السيد عبد الرحيم واعمرو والنائب السيد عبد الرزاق أحلوش، والنائب السيد فيصل الزرهوني. وعن مجلس المستشارين السيد المستشار الشيخ احمدو ادبدا والسيدة المستشارة فتيحة خورتال.

هذا وتتميز هذه الدورة بمشاركة رفيعة المستوى ل 18 بلداً عربياً شملت حضور 14 رئيس برلمان و4 نواب رئيس، علاوة على العديد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية التي لها صفة مراقب بالاتحاد وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0