السجن النافذ لقــ..ـاتل قطة بتطوان

2023-02-25 / 21:13
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هبة بريس - مكتب طنجة

قضت المحكمة الابتدائية بتطوان أمس الخميس ، بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق شخص تورط في قتل قطة بطريقة بشعة.

ويأتي قرار هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان ، تكريسا لالتزام المغرب بالمواثيق الدولية التي تنص على حماية الحيوانات ، وإعمالا للقانون، حيث كان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المعني بالامر يعنف القطة قبل دهسها بقدميه .

جدير بالذكر أن وكل الملك بابتدائية تطوان ، كان قد أمر في وقت سابق بمتابعة قاتل القطة في حالة سراح مع كفالة قدرها 2500 درهم، قبل ان تشكل المحكمة الابتدائية أطوار القضية بإدانة المتهم بالحبس النافد لمدة ثلاثة أشهر.

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