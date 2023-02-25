الدرك الملكي بسطات يؤطر حفلا تربويا بمدرسة الكرايم ( صور)

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تنفيذا لاستراتيجية الوزارة الهادفة إلى مواصلة التعبئة وتكثيف الجهود في مجال السلامة الطرقية ووفق البرنامج الاقليمي للمديرية الاقليمية للتعليم بسطات والذي يروم بأنشطته المتعددة إلى ترسيخ ثقافة التربية الطرقية في صفوف تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية من خلال الاستعمال الآمن والأسلم من خلال احترام قواعد السير والمرور وتشجيعهم ليكونوا حاملي خطاب السلامة لدى أسرهم للتقليص من عدد حوادث السير و تفادي عواقبها الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة على الفرد والمجتمع ، ترأس المدير الإقليمي عبد العالي السعيدي، رفقة قائد سرية الدرك الملكي بسطات ونائبه وقائد مركز الدرك الملكي بأولاد سعيد بمعية عناصره، وقائد كوكبة الدراجات النارية بسرية سطات رفقة عناصره، وقائد قيادة امزورة، والفعاليات السياسية والجمعوية والاعلامية، وتلاميذ وتلميذات وأطر مؤسسة رياض الحمد الخصوصية التي تجمعها والمؤسسة اتفاقية شراكة، ( ترأس)اليوم السبت بمجموعة مدارس الكرايم احتفالا تربويا باليوم الوطني للسلامة الطرقية، هذا الاحتفال الذي يعتبر فرصة لنشر ثقافة السلامة الطرقية والتوعية بأخطار حوادث السير.



وقد شهد رحاب مجموعة مدارس الكرايم تقديم دروس توعوية وتنظيم ورشات تحسيسية لفائدة التلاميذ حول أهمية السلامة الطرقية تروم حمايتهم من أخطار الطريق(ورشة التربية على السلامة الطرقية ،ورشة علامات وإشارات المرور، ورشة الرسم، ورشة المعامل التربوية، ورشة الفيلم الطرقي ،ورشة اطار حلبة مصغرة نموذجية …) ، بالاضافة إلى عروض مسرحية واناشيد تربوية خاصة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، والذي عرف مشاركة كل الفئات و المستويات، ومعرض للمنتوجات التقليدية وتحف فنية من تدوير النفايات.



وفي كلمته، نوه المدير الاقليمي بالمجهودات المبدولة من كافة الفاعلين في الحقل التربوي، من أجل الرفع من جودة التعلمات، وجعل المؤسسات التعليمية فضاء منفتحا وجذابا، وذلك من خلال اشراك المتعلمين والمتعلمات في أنشطة الحياة المدرسية، كما نوه المسؤول الاقليمي بانخراط عناصر الدرك الملكي بسرية سطات، وكذا السلطات المحلية والمنتخبة والنسيج الجمعوي والسياسي والاعلامي، في هذا المشروع المجتمعي، وفي نهاية الحفل تم توزيع العديد من الشواهد التقديرية على المشاركين، كما تم تكريم مصطفى الحمدوني الكاتب الخاص بالمديرية الاقليمية للتعليم بسطات الذي سيحال على التقاعد.

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