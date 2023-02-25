“البيجيدي ” ينتقد التأخر في خلق بدائل اقتصادية لسكان المضيق – الفنيدق
هبة بريس - مكتب طنجة
استنكرت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، الصمت المطبق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي والتهاب الأسعار في كل متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
وتوقفت اللجنة الجهوية للحزب في بلاغ لها عند عدد من القضايا التي تهم الجهة مثل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها إقليم المضيق الفنيدق بفعل تأخر تنزيل البدائل الاقتصادية .
وأشار بلاغ الحزب كذلك للوضعية الجديدة لمعبر سبتة المحتلة، والتأخر في تنفيذ برامج المواكبة الاقتصادية للمناطق التي تضررت من الحرائق بأقاليم العرائش وشفشاون وتطوان بالإضافة الى استمرار واقع عزلة بعض الأقاليم بسبب عدم استكمال ورش تثنية الطريق الهامة الرابطة بين وزان شفشاون تطوان.
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3 تعليقات
قل لبنكيران يتنازل على 9 ديال المليون لي تيشد بغير وجه حق ويساعدهم أولى فيكم غير الهدرة، ياك بقاو فيه الناس ديال المضيق، ياك قال الله تعالى “ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة”،حزبكم انتهى بلا بلا بلا
مذا عمل لهم وهو يحكم ١٠ سنين الانتقاد هو أسهل حاجة ولكن الحكم على الفعل ولو كنت منهم لسكت احسن. كان لم المجالس الجماعية في الجهة والوزارت ولم نرى اي شئ لسكان المنطقة الا الشفوي لذا عاجبهم الشعب
ينتقد حزب العدالة الحكومة بعدم إيجاد بداءل . . كما و أن هذا الحزب خبير في إيجاد البدائل و ماذا انتجتم من حلول حتى الآن…