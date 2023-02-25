“البيجيدي ” ينتقد التأخر في خلق بدائل اقتصادية لسكان المضيق – الفنيدق

هبة بريس - مكتب طنجة

استنكرت اللجنة الجهوية لحزب العدالة والتنمية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ، الصمت المطبق إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي والتهاب الأسعار في كل متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

وتوقفت اللجنة الجهوية للحزب في بلاغ لها عند عدد من القضايا التي تهم الجهة مثل الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها إقليم المضيق الفنيدق بفعل تأخر تنزيل البدائل الاقتصادية .

وأشار بلاغ الحزب كذلك للوضعية الجديدة لمعبر سبتة المحتلة، والتأخر في تنفيذ برامج المواكبة الاقتصادية للمناطق التي تضررت من الحرائق بأقاليم العرائش وشفشاون وتطوان بالإضافة الى استمرار واقع عزلة بعض الأقاليم بسبب عدم استكمال ورش تثنية الطريق الهامة الرابطة بين وزان شفشاون تطوان.

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