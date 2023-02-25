حسنية أكادير يحقق فوزا قاتلا أمام إتحاد طنجة في البطولة الاحترافية

هبة بريس - القسم الرياضي

حقق حسنية أكادير فوزا قاتلا وثمينا أمام ضيفه إتحاد طنجة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب أدرار الكبير بأكادير، ضمن لقاءات الجولة 18 من البطولة الاحترافية.

وسجل جمال الشماخ الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 91.

ولعب إتحاد طنجة بنقص عددي منذ الدقيقة 66 بعد طرد لاعبه زهير الواصلي. وضيع يوسف مهري ضربة جزاء للحسنية في الدقيقة 75.

وتلقى نعيم أعراب بدوره بطاقة صفراء ثانية من جانب إتحاد طنجة في الدقيقة 88.

ورفع الحسنية بهذا الفوز رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما توقف رصيد إتحاد طنجة عند 5 نقاط في المركز الأخير.

ما رأيك؟ المجموع 11 آراء 0 11