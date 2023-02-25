الولايات المتحدة.. أزيد من 470 ألف منزل دون كهرباء

هبة بريس - وكالات

شهدت ولاية ميشيغان الأمريكية، يوم السبت، 25 فبراير 2023، انقطاعا في الكهرباء عن أزيد من 470 ألف منزل، بعد مرور عاصفة جليدية أدت إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة في المنطقة.

وتتركز المنازل المتضررة، بشكل أساسي، في الجنوب الشرقي من الولاية، وفق ما أوضحه موقع “Poweroutage” الإلكتروني المتخصص في إحصاء أعطاب التيار الكهربائي في الولايات المتحدة.

وحسب المصدر ذاته، فقد كانت مقاطعة واين، التي تضم على الخصوص ديترويت، الأكثر تضررا من هذه الانقطاعات، إذ فاق عدد المنازل المتضررة الـ170 ألف.

ويواجه الآلاف من السكان درجات حرارة متجمدة في المنطقة، في أعقاب مرور هذه العاصفة.

وتوفي رجل إطفاء، يوم الأربعاء، في ولاية ميشيغان، بعد أن تعرض لصعقة كهربائية.

كما ضربت عواصف شتوية قوية الساحل الغربي للولايات المتحدة هذا الأسبوع، انطلاقا من جنوب كاليفورنيا إلى بورتلاند في ولاية أوريغون.

وأثارت هذه العاصفة تحذيرات من عاصفة ثلجية، صدرت في مقاطعة لوس أنجلوس، هي الأولى منذ عام 1989.

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