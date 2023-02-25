القوات الجوية المغربية تشارك في مناورات “علم الصحراء” بدولة الإمارات العربية

2023-02-25 / 19:54
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هبة بريس - الرباط

تشارك القوات الجوية الملكية المغربية ، في مناورات “علم الصحراء ” بقاعدة الظفرة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة .

وستنطلق مناورات “علم الصحراء ” يوم 27 فبراير و الى غاية 17 مارس، حيث ستشارك القوات الملكية الجوية الى جانب قوات من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا و بريطانيا و اسبانيا و استراليا و الهند و كوريا الجنوبية، اضافة للبحرين و الكويت و الامارات، البلد المنظم.

وتروم مناورات “علم الصحراء” الى تخطيط وتنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية والعمليات المضادة، الدفاعية والهجومية، وفق سيناريوهات الحرب المختلفة.

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