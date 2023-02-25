مروحية الدرك توصل المساعدات لرُحّل حاصرتهم الثلوج بأعالي جبال أمسمرير ضواحي تنغير

2023-02-25 / 19:30
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هبة بريس - الرباط

سخرت السلطات الاقليمية بتنغير ، مروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي لنقل المساعدات من خيام ومواد غذائية إلى عائلات رحل تحاصرها الثلوج بمنطقتي “مجدي” و”تغفيست” بأعالي بجبال “امسمرير” ضواحي تنغير.

وأضافدت مصادر “هبة بريس ” أنه تحت اشراف من عامل اقليم تنغير ،قامت مروحية للدرك الملكي ،بنقل مواد غذائية واغطية وعلف للماشية ،إلى الأسر المعنية والبالغ عددها 3 أسر لمدهم بالمساعدات اللازمة بعدما حاصرتهم الثلوج.

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‫9 تعليقات

  1. ان كانت هذه الاعانة تصل على يد الدرك لابأس لكن ان تدخل فيها المقدم والشيخ والبرلماني فأيديهم فيها الغدر..

  3. لكم من شكر واحترام على مجهوداتكم الجبارة فين حين غياب كل من السياسيين والاحزاب والبرلمانيين…

  4. عليهم تكثيف جهودهم لمواصلة عملهم لأن هناك حالات كثيرة تنتظر التدخل الاستعجالي..

  6. نتمنى ان يكون هناك تعزيزات اخرى وتنزيل التدخل الذي اعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

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