مروحية الدرك توصل المساعدات لرُحّل حاصرتهم الثلوج بأعالي جبال أمسمرير ضواحي تنغير
هبة بريس - الرباط
سخرت السلطات الاقليمية بتنغير ، مروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي لنقل المساعدات من خيام ومواد غذائية إلى عائلات رحل تحاصرها الثلوج بمنطقتي “مجدي” و”تغفيست” بأعالي بجبال “امسمرير” ضواحي تنغير.
سخرت السلطات الاقليمية بتنغير ، مروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي لنقل المساعدات من خيام ومواد غذائية إلى عائلات رحل تحاصرها الثلوج بمنطقتي “مجدي” و”تغفيست” بأعالي بجبال “امسمرير” ضواحي تنغير.
وأضافدت مصادر “هبة بريس ” أنه تحت اشراف من عامل اقليم تنغير ،قامت مروحية للدرك الملكي ،بنقل مواد غذائية واغطية وعلف للماشية ،إلى الأسر المعنية والبالغ عددها 3 أسر لمدهم بالمساعدات اللازمة بعدما حاصرتهم الثلوج.
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9 تعليقات
ان كانت هذه الاعانة تصل على يد الدرك لابأس لكن ان تدخل فيها المقدم والشيخ والبرلماني فأيديهم فيها الغدر..
تحية تقدير واحترام للدرك الملكي على تدخلاته البطولية..
لكم من شكر واحترام على مجهوداتكم الجبارة فين حين غياب كل من السياسيين والاحزاب والبرلمانيين…
عليهم تكثيف جهودهم لمواصلة عملهم لأن هناك حالات كثيرة تنتظر التدخل الاستعجالي..
تحية لرجال الدرك الأقوياء الذين يشتغلون الى جانب كاسحات الثلوج..
نتمنى ان يكون هناك تعزيزات اخرى وتنزيل التدخل الذي اعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
يجب مساعدة السكان العالقين بالأغذية الكافية والأدوية ..
اللهم حفظ اخواننا العالقين والمحاصرين بالثلوج…
اللهم احفظ الأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة في خدمة المواطن..