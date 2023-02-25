مروحية الدرك توصل المساعدات لرُحّل حاصرتهم الثلوج بأعالي جبال أمسمرير ضواحي تنغير

هبة بريس - الرباط

سخرت السلطات الاقليمية بتنغير ، مروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي لنقل المساعدات من خيام ومواد غذائية إلى عائلات رحل تحاصرها الثلوج بمنطقتي “مجدي” و”تغفيست” بأعالي بجبال “امسمرير” ضواحي تنغير.



وأضافدت مصادر “هبة بريس ” أنه تحت اشراف من عامل اقليم تنغير ،قامت مروحية للدرك الملكي ،بنقل مواد غذائية واغطية وعلف للماشية ،إلى الأسر المعنية والبالغ عددها 3 أسر لمدهم بالمساعدات اللازمة بعدما حاصرتهم الثلوج.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6