خطاب قيس سعيد العنصري يخرج المئات للاحتجاج في تونس

هبة بريس - وكالات

تظاهر المئات من النشطاء والحقوقيين في تونس، تضامنا مع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على خلفية تنامي مظاهر العنصرية والاعتداءات التي استهدفتهم مؤخرا.

وتأتي هذه التحركات استجابة لدعوات أطلقها “جبهة مناهضة للعنصرية و الفاشيّة” التي أسستها جمعيات مدنية ونشطاء حقوقيون للتنديد بتنامي مظاهر العنصرية في أعقاب الخطاب المناهض للمهاجرين الذي أدلى به الرئيس قيس سعيد.

وقال الرئيس سعيد الثلاثاء الماضي إن تدفق المهاجرين غير النظاميين على بلاده يعد “ترتيباً إجرامياً لتوطين المهاجرين الأفارقة في بلاده، بهدف تغيير تركيبتها الديموغرافية كدولة عربية وإسلامية”، وهو ما أثار موجة من الجدل .

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