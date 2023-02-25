بعد تقديمها دلائل تؤكد مغربية الصحراء الشرقية ، إعلام العسكر يهاجم مديرة الوثائق الملكية

2023-02-25 / 19:12
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هبة بريس - الرباط

تشن الآلة الاعلامية للمؤسسة العسكرية الحاكمة بالجزائر، هجوما على مديرة الوثائق الملكية ، بهيجة السيمو، بعد تأكيدها في حوار صحفي عن وجود أدلة على مغربية الصحراء الشرقية ( جنوب غرب الجزائر حاليا) ، وهو المنحى الذي تؤكده المصادر والوثائق التاريخية .

مديرة الوثائق الملكية المغربية، بهيجة السيمو، قالت أن الصحراء الشرقية أرض مغربية، مشيرة إل أنها “حصلت على وثائق عن الصحراء المغربية و( الشرقية) من دول أوروبية”وقالت إن “الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية”.

وأضافت مديرة الوثائق الملكية ان الوثائق متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، ولا تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود، منذ العصور الماضية وإلى اليوم .

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