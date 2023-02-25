مطالب برلمانية بتعويض الرعاة الرحل المتضررين من التساقطات الثلجية
هبة بريس - الرباط
تقدم حميد نوغو، عضو فريق الحركة الاجتماعية الديمقراطية، بمجلس النواب، بسؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة بخصوص الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستقوم بها لتقديم الدعم والمساعدة للرعاة الرحل المتضررين من التساقطات الثلجية الأخيرة بأقاليم الجنوب الشرقي.
جاء في سؤال البرلماني نوغو، بأنه “في الآونة الأخيرة عرفت أقاليم الجنوب الشرقي، جهة درعة تافيلالت، تساقطات ثلجية كثيفة منذ يوم 14 إلى يوم 21 فبراير 2023، أدت إلى عزل مجموعة من أسر الرعاة الرحل وماشيتهم بعد محاصرة الثلوج لهم وسط الجبال وانقطاع المسالك الطرقية، وبالتالي عدم تمكنهم من الحصول على أدنى الأساسيات”.
جدير بالذكر ان الملك محمد السادس كان قد اعطى اوامره لتقديم المساعدة لساكنة الاقاليم الجنوبية للمملكة التي شهدت في الاونة الاخيرة تساقطات ثلجية كبيرة .
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8 تعليقات
المناطق الجنوبية تحتضر وعلى الداخلية والتجهيز التدخل لتخفيف معاناتهم ..
الشعب كامل محاصر بالفساد والغلاء والجهل و البطالة والحكرة الظلم ..
السكان محاصرون بالثلوج الكثيفة والاحزاب السياسية والبرلمانيين في منازلهم ينعمون بخيرات واموال الشعب المقهور..
الرعاة الرحل يتسببون في اتلاف المزروعات والأشجار المتمرة واتلاف اراضي القبائل.يجب وضع حد للرعاة الرحل وايواءهم في اماكن مستقرة لكي لا يتعدوا على اراضي الغير.ففي السنة الماضية حدتت تطاحنات عدة بين الرعاة الرجل والقبائل السوسية وغير السوسية.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اين المسؤولين الشعب محاصر تحت رحمة الثلوج والامطار ..
اغلب الرحل فقدو اغنامهم ولم يعد لهم ما يقتاتونه ..
اغلب المنازل مبنية بالطين وأيلة للسقوط ونتمنى ان يتم تعويضهم..
يجب تعويض السكان المتضررة ..