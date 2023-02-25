مطالب برلمانية بتعويض الرعاة الرحل المتضررين من التساقطات الثلجية

هبة بريس - الرباط

تقدم حميد نوغو، عضو فريق الحركة الاجتماعية الديمقراطية، بمجلس النواب، بسؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة بخصوص الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستقوم بها لتقديم الدعم والمساعدة للرعاة الرحل المتضررين من التساقطات الثلجية الأخيرة بأقاليم الجنوب الشرقي.

جاء في سؤال البرلماني نوغو، بأنه “في الآونة الأخيرة عرفت أقاليم الجنوب الشرقي، جهة درعة تافيلالت، تساقطات ثلجية كثيفة منذ يوم 14 إلى يوم 21 فبراير 2023، أدت إلى عزل مجموعة من أسر الرعاة الرحل وماشيتهم بعد محاصرة الثلوج لهم وسط الجبال وانقطاع المسالك الطرقية، وبالتالي عدم تمكنهم من الحصول على أدنى الأساسيات”.

جدير بالذكر ان الملك محمد السادس كان قد اعطى اوامره لتقديم المساعدة لساكنة الاقاليم الجنوبية للمملكة التي شهدت في الاونة الاخيرة تساقطات ثلجية كبيرة .

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