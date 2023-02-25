تركيا تحقق مع 612 شخصا على صلة بالمباني المنهارة جراء الزلزال

2023-02-25 / 17:46
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هبة بريس - وكالات

أعلن مسؤول حكومي تركي، اليوم السبت، أن السلطات تحقق مع أكثر من 600 شخص على صلة بالمباني التي انهارت جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق الشهر الجاري.

وقال وزير العدل، بكير بوزداغ، إن 184 شخصا من بين 612 مشتبها به سجنوا على ذمة المحاكمة، بحسب “فرانس برس”.

وأضاف في تصريحات متلفزة من مركز التنسيق في ديار بكر جنوب شرقي تركيا أن من بين المحتجزين مقاولو إنشاءات وأصحاب مبانٍ أو مديرين.

وأضاف بوزداغ: “يتواصل الكشف عن الأدلة كأساس بالنسبة للتحقيق الجنائي” في تداعيات الزلزال.

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