دوري أبطال إفريقيا.. شبيبة القبائل يسقط في كمين فيتا كلوب الكونغولي

2023-02-25 / 17:16
0
هبة بريس - وكالات

سقط نادي شبيبة القبائل الجزائري أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ماناس مبدي هدف فوز فيتا كلوب في الدقيقة 65.

وحصد فيتا كلوب أول ثلاث نقاط له ليتساوى مع الوداد المغربي حامل اللقب قبل مواجهتهما، نهاية الأسبوع الحالي، والتي تأجلت لمشاركة بطل المغرب في كأس العالم للأندية.

في المقابل، توقف رصيد شبيبة القبائل عند أربع نقاط من ثلاث مباريات ولكنه احتفظ بصدارة المجموعة مناصفة مع بترو أتلتيكو الأنغولي الذي يملك أربع نقاط أيضا.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نادي برشلونة يعلن عن إصابة لاعبه أنسو فاتي 

نادي برشلونة يعلن عن إصابة لاعبه أنسو فاتي 

2023-02-25 / 12:59
Photo of مهاجم فرنسا يعرض نفسه على برشلونة

مهاجم فرنسا يعرض نفسه على برشلونة

2023-02-25 / 11:08
Photo of كرة اليد .. المغرب يفوز على الأردن في البطولة العربية للناشئين

كرة اليد .. المغرب يفوز على الأردن في البطولة…

2023-02-24 / 22:55
Photo of الوداد الرياضي يفوز على ضيفه بيترو أتلتيكو في دوري الأبطال

الوداد الرياضي يفوز على ضيفه بيترو أتلتيكو في دوري…

2023-02-24 / 22:43
Photo of قرعة دور ثمن النهائي للدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات قوية

قرعة دور ثمن النهائي للدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات…

2023-02-24 / 13:04
Photo of أسود القاعة يخوضون أربع مباريات ودية أمام العراق و إستونيا

أسود القاعة يخوضون أربع مباريات ودية أمام العراق و…

2023-02-24 / 11:18
Photo of الدحيل القطري “يصنع التاريخ” ويضرب موعدا ناريا مع حامل اللقب السعودي

الدحيل القطري “يصنع التاريخ” ويضرب موعدا ناريا مع حامل…

2023-02-23 / 23:16
Photo of ثلاثية دي ماريا تعبر باليوفي إلى ثمن نهائي يوروبا ليغ

ثلاثية دي ماريا تعبر باليوفي إلى ثمن نهائي يوروبا…

2023-02-23 / 21:53
Photo of برسالة مؤثرة .. راموس يودع “لاروخا”

برسالة مؤثرة .. راموس يودع “لاروخا”

2023-02-23 / 19:17
Photo of رسميا .. عودة مزراوي إلى تداريب بايرن ميونيخ

رسميا .. عودة مزراوي إلى تداريب بايرن ميونيخ

2023-02-23 / 15:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق