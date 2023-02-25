دوري أبطال إفريقيا.. شبيبة القبائل يسقط في كمين فيتا كلوب الكونغولي

هبة بريس - وكالات

سقط نادي شبيبة القبائل الجزائري أمام مضيفه فيتا كلوب الكونغولي بهدف دون رد يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

وسجل ماناس مبدي هدف فوز فيتا كلوب في الدقيقة 65.

وحصد فيتا كلوب أول ثلاث نقاط له ليتساوى مع الوداد المغربي حامل اللقب قبل مواجهتهما، نهاية الأسبوع الحالي، والتي تأجلت لمشاركة بطل المغرب في كأس العالم للأندية.

في المقابل، توقف رصيد شبيبة القبائل عند أربع نقاط من ثلاث مباريات ولكنه احتفظ بصدارة المجموعة مناصفة مع بترو أتلتيكو الأنغولي الذي يملك أربع نقاط أيضا.

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