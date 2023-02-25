سلطات تنغير تتفاعل مع نداء استغاثة الرحل وتمدهم بالمساعدات اللازمة

هبة بريس - الرباط

تفاعلت سلطات إقليم تنغير، بسرعة مع نداء الاستغاثة الذي وجهه عدد من الرحل العالقين وسط الثلوج.

وحسب مصدر محلي، فقد انتقلت عناصر من السلطات المحلية، إلى الأسر المعنية والبالغ عددها 3 أسر لمدهم بالمساعدات اللازمة.

ووفق ذات المصدر، فقد انتقلت عناصر السلطات المحلية، مشيا لساعات لمسافة بلغت 45 دقيقة للوصول إلى الأفراد المعنيين حيث تم مدهم بالمساعدات الغذائية الهامة.

وبعد استقرار الأجواء، وصلت مروحية محملة بكميات إضافية من المساعدات الغذائية وشواحن وكمية هامة من الاعلاف لفائدة هؤلاء الرحل الذين أعربوا عن استحسانهم لهذه التحركات والمساعدات المستعجلة.

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