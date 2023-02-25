سلطات تنغير تتفاعل مع نداء استغاثة الرحل وتمدهم بالمساعدات اللازمة

2023-02-25 / 17:13
5
هبة بريس - الرباط

تفاعلت سلطات إقليم تنغير، بسرعة مع نداء الاستغاثة الذي وجهه عدد من الرحل العالقين وسط الثلوج.

وحسب مصدر محلي، فقد انتقلت عناصر من السلطات المحلية، إلى الأسر المعنية والبالغ عددها 3 أسر لمدهم بالمساعدات اللازمة.

ووفق ذات المصدر، فقد انتقلت عناصر السلطات المحلية، مشيا لساعات لمسافة بلغت 45 دقيقة للوصول إلى الأفراد المعنيين حيث تم مدهم بالمساعدات الغذائية الهامة.

وبعد استقرار الأجواء، وصلت مروحية محملة بكميات إضافية من المساعدات الغذائية وشواحن وكمية هامة من الاعلاف لفائدة هؤلاء الرحل الذين أعربوا عن استحسانهم لهذه التحركات والمساعدات المستعجلة.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القوات الجوية المغربية تشارك في مناورات “علم الصحراء” بدولة الإمارات العربية

القوات الجوية المغربية تشارك في مناورات “علم الصحراء” بدولة…

2023-02-25 / 19:54
Photo of مروحية الدرك توصل المساعدات لرُحّل حاصرتهم الثلوج بأعالي جبال أمسمرير ضواحي تنغير

مروحية الدرك توصل المساعدات لرُحّل حاصرتهم الثلوج بأعالي جبال…

2023-02-25 / 19:30
Photo of مطالب برلمانية بتعويض الرعاة الرحل المتضررين من التساقطات الثلجية

مطالب برلمانية بتعويض الرعاة الرحل المتضررين من التساقطات الثلجية

2023-02-25 / 18:54
Photo of إثيوبيا.. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تطلق مسابقة في القرآن الكريم

إثيوبيا.. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تطلق مسابقة في…

2023-02-25 / 17:02
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 7 إصابات جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 7 إصابات جديدة

2023-02-25 / 16:20
Photo of حسنية أكادير تختار أمين الضور رئيسا خلفا لسدينو المستقيل

حسنية أكادير تختار أمين الضور رئيسا خلفا لسدينو المستقيل

2023-02-25 / 15:51
Photo of بنموسى يترأس اجتماع قيادة مشروع “التعليم الثانوي”

بنموسى يترأس اجتماع قيادة مشروع “التعليم الثانوي”

2023-02-25 / 15:28
Photo of إئتلاف يوجه نداء استغاثة لإنقاذ رحل عالقين وسط الثلوج

إئتلاف يوجه نداء استغاثة لإنقاذ رحل عالقين وسط الثلوج

2023-02-25 / 15:10
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-02-25 / 14:25
Photo of جث-ة شاب مرمية على قارعة الطريق تستنفر أمن طنجة

جث-ة شاب مرمية على قارعة الطريق تستنفر أمن طنجة

2023-02-25 / 13:12

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق