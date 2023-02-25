حسنية أكادير تختار أمين الضور رئيسا خلفا لسدينو المستقيل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انتخب الشاب أمين الضور رئيسا لنادي حسنية أكادير في أسرع جمع عام شهدته غزالة سوس صباح اليوم السبت 25 فبراير الجاري.

– انسحابات سبقت الجمع العام للحسنية

قبيل الجمع العام للحسنية الذي انعقد صباح اليوم السبت ، سبقته إنسحابات من أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير النادي، بعد إستقالة ” سيدينو ” الرئيس السابق ، فبعد انسحاب ثلاث أعضاء من اللجنة المؤقتة، انسحب عضو رابع ،قبل ثلاث أيام.

وكان العضو الرابع المستقيل، أن برر انسحابه من اللجنة المؤقتة لعدة أسباب منها انسحاب ثلاثة أعضاء من اللجنة، وعدم احترام اختصاصات هذه الأخيرة، فضلا عن غياب الوضوح والشفافية.

وقدم العضو المستقيل اعتذاره لبقية أعضاء اللجنة المؤقتة التي تسير الجمعية الرياضية ولكافة جماهير و محبي حسنية أگادير، متمنيا التوفيق للفريق السوسي.

رئيس النادي السابق، الحبيب سيدينو، كان قد أعلن في وقت سابق بشكل رسمي تقديم استقالته من رئاسة المكتب المديري للفريق

وأكد الحبيب سيدينو، في كلمة له خلال الجمع العام العادي الذي انعقد الشهر الماضي بقاعة الاجتماعات بملعب أدرار انسحابه من المجلس الإداري للشركة المسيرة لشؤون النادي السوسي، وبعده قدم 10 اعضاء استقالاتهم من شؤون تسيير الجمعية الرياضية، يتعلق الأمر بكل من ضور وتوفيقي وبوحجرة وأباشو وبيجديكن والمسعودي والبطاح وبيرواين وألحيان وخديم، وهو ما أعقبه إنشاء لجنة مؤقتة من أجل الإشراف على تدبير شؤون الفريق والإعداد لأشغال الجمع الإستثنائي القادم الذي تقرر عقده يوم 25 فبراير الجاري.

– غزالة سوس نتائج هزيلة وغضب وسط الجمهور

لم تستطع غزالة سوس، تجاوز الأزمات المالية والتدبيرية، اعقبها موجة غضب من الجمهور على نتائج الفريق، كما رفع انصار الفريق شعارات “إرحل سدينو” لم تسلم منها جدران المدينة، وبدأت حرب خفية بين تشكيلات الفريق من مسيرين وكذلك مشجعين، وتاهت سفينة الحسنية وسط البطولة الوطنية، وتراجعت النتائج.

– الرئيس الجديد هل يفك العقدة ؟؟

يأمل جمهور الحسنية ان يكون المكتب الجديد المسير للفريق، قادر على تجاوز الأزمة الحالية، وبالرغم من أن ارشيف التدبير لدى الرئيس الجديد، لا يعرف عنه الجمهور سوى أنه من عائلة ميسورة، لكن الشاب على من عايشوه، يحسن الاصغاء ويمكن ان يدبر امور الفريق بشكل تقشفي، مما يطرح علامات الاستفهام حول انخراطه في جلب لاعبين جدد تعزز صفوف الحسنية فيما تبقى من البطولة الوطنية، وهو ما يعني ضح أموال في صندوق الفريق لتحقيق هذه الانتدابات، أما الأزمة الحالية بحسب العارفين بشؤون الفريق لا يمكن تجاوزها في الوقت الراهن وتحتاج الى وقت وتفكير عميق.

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