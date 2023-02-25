إئتلاف يوجه نداء استغاثة لإنقاذ رحل عالقين وسط الثلوج

2023-02-25 / 15:10
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هبة بريس - الرباط

تزامنا والتساقطات الثلجية المهمة التي تعرفها عدد من مدن ومناطق المملكى، وجه الائتلاف المدني من أجل الجبل نداء استغاثة، للتدخل وإنقاذ مجموعة من الرحل العالقين وسط الثلوج بمنطقة مجدي وتغفيست شمال غرب جماعة أمسمرير على الحدود الإدارية بين إقليمي ازيلال وتنغير.

وذكر الائتلاف في بلاغ له، أنه رغم مجهودات السلطات المختصة في الداخلية والدرك الملكي والوقاية المدنية وتدخلها يوم الأحد والثلاثاء، الماضيين تمكنوا من الوصول إلى البعض القريبين من الدوار لكن الإمكانيات والتجهيزات غير كافية للوصول إلى الآخرين نظرا لحجم التساقطات الثلجية وصعوبة المسالك الجبلية إضافة إلى التساقطات المسجلة أمس الجمعة.

ودعا الائتلاف المسؤولين إلى التدخل الناجع باستعمال المروحيات لإيصال المؤن إلى هؤلاء المواطنين العالقين وإنقاذهم مع ما تبقى من ماشيتهم.

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