في كوريا الشمالية.. “عقوبة قاسية” تنتظر مشاهدي أفلام هوليوود

2023-02-25 / 14:58
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هبة بريس - وكالات

أفاد تقرير لإذاعة آسيا الحرة، بأن أولياء الأمور في كوريا الشمالية، تلقوا مؤخرا تحذيرا من عواقب قاسية تترتب على من يسمح لأولاده بمشاهدة أفلام هوليوود.

ووفق التقرير، فقد عقدت اجتماعات في الأحياء بكوريا الشمالية لإخطار الأهالي بعدم تسامح السلطات مع الذين يسمحون لأولادهم بمشاهدة أي محتوى غربي.

وسيتم إرسال والد الطفل الذي يتم ضبطه وهو يشاهد أفلاما أو برامج تلفزيونية أجنبية، إلى معسكر عمل لمدة ستة أشهر، كما سيضطر أطفالهم إلى العمل في الخدمات الاجتماعية لمدة خمس سنوات.

وحسبما نقلت صحيفة “تلغراف”، فإن أولئك الذين يضبطون وهم يتحدثون أو يرقصون أو يغنون وفق “الثقافة الكورية الجنوبية”، سيحكمون أيضا بالعمل في معسكرات لستة شهور.

ودعت السلطات في بيونغيانغ وفق التقرير، الآباء لتثقيف أبنائهم وفق المثل الاشتراكية للدولة.

ونقل التقرير عن مصدر حضر اجتماعا لإقرار هذه العقوبات القاسية، قوله إن مسؤولا من الدولة قال: “تعليم الأطفال يبدأ من المنزل. إذا لم يقم الآباء بتعليم أطفالهم، فسوف يرقصون ويغنون عن الرأسمالية ويصبحون معادين للاشتراكية”.

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تعليق واحد

  1. اذا كان هذا الكلام صحيحي
    فأخنوش سيجعل المغرب مثل كوريا الشمالية لم يتربع على كرسي العرش .
    انه خطر على المملكة
    صاحب الملك يريد الكرسي

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