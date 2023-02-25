طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– طنجة : 30 ملم

– بني ملال : 12 ملم

– تطوان : 11 ملم

– إفران وتاوريرت : 09 ملم

– العرائش : 08 ملم

– بوعرفة07 : ملم

– القنيطرة، وجدة وشفشاون : 06

– ميدلت : 05 ملم

– سلا : 04 ملم – تازة : 03 ملم

– الناظور، الرباط ، مكناس وسيدي سليمان : ميليمتران

– بنسليمان والمحمدية : ميليمتر واحد

– وارزازات، مراكش، خريبكة، فاس، آسفي، الجديدة وبنجرير : أقل من ميليمتر

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