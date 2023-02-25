طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– طنجة : 30 ملم
– بني ملال : 12 ملم
– تطوان : 11 ملم
– إفران وتاوريرت : 09 ملم
– العرائش : 08 ملم
– بوعرفة07 : ملم
– القنيطرة، وجدة وشفشاون : 06
– ميدلت : 05 ملم
– سلا : 04 ملم – تازة : 03 ملم
– الناظور، الرباط ، مكناس وسيدي سليمان : ميليمتران
– بنسليمان والمحمدية : ميليمتر واحد
– وارزازات، مراكش، خريبكة، فاس، آسفي، الجديدة وبنجرير : أقل من ميليمتر
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6 تعليقات
إحياء الأرض بالمطر دليل على إحياء الموتى من شجر وخضر وحيوانات وووووو وووووووو حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم ( واوحينا من الماء كل شيء حي…
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.( ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير…)
الحمدلله على نعمه فهو الذي جعل لكم الأرض بساطا ممهدا وجعل السماء من فوقها محكمة البنيان وهو المنعم بانزال المطر، فانبت به مختلف الثمار من الأرض لتكون رزقا والحمدلله على خيرات المطر والثلج…
وارسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين.
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها….) هذآ دليل على نعم الله علينا لهذا يجب علينا الاحفاظ عليها وعدم تبدير الماء..
اللهم اسقينا الغيث نافعا وليس ضارا والحمدلله على هذه التساقطات المطرية..