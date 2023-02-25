جث-ة شاب مرمية على قارعة الطريق تستنفر أمن طنجة

2023-02-25 / 13:12
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هبة بريس - مكتب طنجة

عثر صباح اليوم السبت 25 فبراير ، على جثة شاب مرمية على قارعة الطريق بين منطقة العوامة واجزناية ضواحي طنجة .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد عثر على الجثة بثارعة الطريق في منقطة خلاء بين منطقتي العوامة واجزناية ، حيث استنفرت الواقعة المصالح الامنية التي انتقلت الى عين المكان لمعاينة الجثة .

وينتظر ان يكشف النشريح الطبي عن أسباب الوفاة وماذا كان الامر يتعلق بفعل جرمي ام بوفاة طبيعية .

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‫11 تعليقات

  2. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طنجة بؤرة الإجرام اللهم الطف بينا يارب العالمين..

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