جث-ة شاب مرمية على قارعة الطريق تستنفر أمن طنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

عثر صباح اليوم السبت 25 فبراير ، على جثة شاب مرمية على قارعة الطريق بين منطقة العوامة واجزناية ضواحي طنجة .

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد عثر على الجثة بثارعة الطريق في منقطة خلاء بين منطقتي العوامة واجزناية ، حيث استنفرت الواقعة المصالح الامنية التي انتقلت الى عين المكان لمعاينة الجثة .

وينتظر ان يكشف النشريح الطبي عن أسباب الوفاة وماذا كان الامر يتعلق بفعل جرمي ام بوفاة طبيعية .

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