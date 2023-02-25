جث-ة شاب مرمية على قارعة الطريق تستنفر أمن طنجة
هبة بريس - مكتب طنجة
عثر صباح اليوم السبت 25 فبراير ، على جثة شاب مرمية على قارعة الطريق بين منطقة العوامة واجزناية ضواحي طنجة .
وبحسب مصادر “هبة بريس ” فقد عثر على الجثة بثارعة الطريق في منقطة خلاء بين منطقتي العوامة واجزناية ، حيث استنفرت الواقعة المصالح الامنية التي انتقلت الى عين المكان لمعاينة الجثة .
وينتظر ان يكشف النشريح الطبي عن أسباب الوفاة وماذا كان الامر يتعلق بفعل جرمي ام بوفاة طبيعية .
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11 تعليقات
ثارعة الطرق….النشريح..و ماذا كان الامر….اي لغة هذه؛ رأفة بالعربية.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طنجة بؤرة الإجرام اللهم الطف بينا يارب العالمين..
نسأل الله السلامة والعافية. لا حول ولا قوة الا بالله .اللهم ارحمه برحمتك..
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وارزق اهله الصبر والسلوان..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويه..
يجب فتح تحقيق نزيه لمعرفة أسباب وظروف الوفاة..
الموت واحدة والاسباب مجهولة.اللهم الطف بنا واعفو عنا..
السكر والمخدرات والحسابات الضيقة سبب من اسباب هاته الجرائم..
التشهير بالجثة جريمة لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم اعفو عنا جميعا..