أكادير: اعتقال موثق ”مراكشي” استولى على 4 مليارات سنتيم من أموال زبناءه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أوقفت مصالح الأمن الولائي بأكادير ، بتسيق مع مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش، يوم أمس الجمعة، موثق كان في حالة فرار متهم بالنصب على زبناءه في مبالغ مالية كبيرة.

وبرزت القضية منذ أكثر من سنة، حيث اختفى الموثق ” المراكشي” عن الأنظار بعد أن صدرت في حقه حوالي 11 مذكرة بحث وطنية ومحلية.

وتحدثت شكايات على أن مبلغ النصب تجاوز ما قيمته أربعة مليار سنتيم من أموال زبناءه .

وقد تم الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لدى أمن أكادير، في انتظار تسليمه لمصالح الأمن الولائي لمراكش قصد تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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