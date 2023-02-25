أكادير: اعتقال موثق ”مراكشي” استولى على 4 مليارات سنتيم من أموال زبناءه
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أوقفت مصالح الأمن الولائي بأكادير ، بتسيق مع مصالح الشرطة القضائية لولاية أمن مراكش، يوم أمس الجمعة، موثق كان في حالة فرار متهم بالنصب على زبناءه في مبالغ مالية كبيرة.
وبرزت القضية منذ أكثر من سنة، حيث اختفى الموثق ” المراكشي” عن الأنظار بعد أن صدرت في حقه حوالي 11 مذكرة بحث وطنية ومحلية.
وتحدثت شكايات على أن مبلغ النصب تجاوز ما قيمته أربعة مليار سنتيم من أموال زبناءه .
وقد تم الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية لدى أمن أكادير، في انتظار تسليمه لمصالح الأمن الولائي لمراكش قصد تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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تعليق واحد
يحب ليس فقط إنزال أقصى العقوبات على هؤلاء العصابات الذين يمسون بالأمن القومي و الاقتصادي و الاجتماعي الوطني يا ايضا مصادرة كل املاكهم من أجل ضمان حقوق ضحايا النهب و السرقة و ايضا اتخاذ كل الاحتياطات القانونية من أجل ظبط تدبير مدخرات الزبناء و عد تركها عرضة لتلاعبات مثل هؤلاء السفلة ،كفى بلادنا من القهر و الظلم و الفساد المالي و الذي يحميه ايضا الفساد السياسي ،كفى هل يريدون تدمير هذا الوطن ،مثل تلك الفضيحة النكراء المتمثلة في تهريب المحروقات عبر ميناء طنجة و بايتتماى وثاءق مزورة ،أين هي إدارة الجمارك اين الدرك الملكي من هذه العملية التي تنهب ميزانية و حقوق الدولة و ايصا جيوب المغاربة.
لابد من غضبة ملكية تطيح بهذه الحكومة المشؤومة الانتهازية الفاسدة