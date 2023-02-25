لورا بريول: “أشعر بالارتياح.. الأمر طويل وشاق ولكنه ليس مستحيلاً”
هبة بريس - القسم الفني
في أول تعليق لها، عبرت لورا بريول عن ارتياحها للحكم الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد.
وقالت المشتكية لورا، في تصريح لوسائل الاعلام، “أشعر بالارتياح لصدور الحكم، أريد أن يقال عني إنني كنت ضحية، أتحدث عن نفسي وأيضاً عن كل الأخريات ضحايا العنف”.
وتابعت: “أتمنى أن تفتح هذه الحادثة أعينهن.. نعم إن الأمر طويل وشاق، ولكنه ليس مستحيلاً”.
هذا وقضت محكمة باريس، عشية أمس الجمعة، بالسجن 6 سنوات نافذة في حق سعد لمجرد بتهمة الاعتداء على الشابة لورا بريول.
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3 تعليقات
العدالة عندهم لا تعرف فلان وفلان… مغني اشتهر مجانا ظن نفسه انه طوم كروز…
في حياتي لم اسمع يوما بأن سعد المجرد ، تصدق على الفقراء والمحتاجين او اشترى الاكباش للطبقة المسحوقة خلال عيد الأضحى ، مع العلم بانه يتقاضى ملايير السنتيمات في “عمله” او أغانيه والاشهار ، على عكس بعض المغاربة المشهورين مثل حكيم زياش والمزراوي وبالخصوص الملاكم بدر هاري كيف يتعدب وكم يتصدى لملاكمات الخصم وفي الاخير يتصدق على المحتاجين ، أما سعد لمجرد ودنيا باطمة سهرة 10 دقائق يربحون ماءات الملايين ولا خير فيهم .
حين ياتي المرء بقلب سليم امام الله يشعر بالارتياح وليس امام القضاء الفرنسي