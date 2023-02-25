لورا بريول: “أشعر بالارتياح.. الأمر طويل وشاق ولكنه ليس مستحيلاً”

هبة بريس - القسم الفني

في أول تعليق لها، عبرت لورا بريول عن ارتياحها للحكم الصادر بحق الفنان المغربي سعد لمجرد.

وقالت المشتكية لورا، في تصريح لوسائل الاعلام، “أشعر بالارتياح لصدور الحكم، أريد أن يقال عني إنني كنت ضحية، أتحدث عن نفسي وأيضاً عن كل الأخريات ضحايا العنف”.

وتابعت: “أتمنى أن تفتح هذه الحادثة أعينهن.. نعم إن الأمر طويل وشاق، ولكنه ليس مستحيلاً”.

هذا وقضت محكمة باريس، عشية أمس الجمعة، بالسجن 6 سنوات نافذة في حق سعد لمجرد بتهمة الاعتداء على الشابة لورا بريول.

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