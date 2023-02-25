رشيد الوالي يواسي لمجرد: “لا تبالي للشامتين.. الدنيا دوارة”
هبة بريس - القسم الفني
وجه الممثل المغربي، رشيد الوالي، رسالة دعم ومواساة للنجم سعد لمجرد، بعد إدانته بالسجن لمدة 6 سنوات.
وقال الوالي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “انا عاجز عن التعبير على كل ما وقع، قلبي معاك اخي سعد”.
وأضاف “ما عليك سوى بالصبر . .لا مجال لأقول المزيد ..يكفي الحب الذي تلقاه من الشعب المغربي ومعجبيك في كل مكان . أما الشامتين لا تبالي . الدنيا دوارة ….انت قوي ورائع وسبحان من لا يخطئ . نحبك . وتحية للورد التي بجانبك منذ البداية . ونعم الزوجة والرفيق والمدعمة . الله يحفظكم.”
هذا ويشار الى أن محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، قضت أمس الجمعة بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء على الشابة لورا بريول، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.
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المجموع 1 آراء
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22 تعليقات
تواسيه مالو سيدنا يوسف زعما تهماتو هاد خيتي؟!
الدنيا دوارة كيما قلت! كان موالف يتكرفس على لبنات دابا جاه الدور يتكرفسو عليه ففلوري ميرانجيس و يغتصبوه مزيان!
لماذا لم يتجرأ اي “فنان” ممن يواسون اليوم سعد و يتعلمون فن الهجاء و الحشو في شعبهم الذي لا يرضى ان يصطف الى جانب المفسد؟!
اقول لم يتجرأ على مواساة الامام المغربي الذي طردته فرنسا نفسها التي ادانت لمجرد ففي الاولى خرج علينا بعض ….باسم الحضارة و الوسطية و كانه ليس مغربيا و ليس مواطنا؟!
ما الفرق بين من اختار طريقه محجة دون اخرى ايسقط ذلك عنه انسانيته و حقوقه و وطنيته؟!