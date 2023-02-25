رشيد الوالي يواسي لمجرد: “لا تبالي للشامتين.. الدنيا دوارة”
هبة بريس - القسم الفني
وجه الممثل المغربي، رشيد الوالي، رسالة دعم ومواساة للنجم سعد لمجرد، بعد إدانته بالسجن لمدة 6 سنوات.
وقال الوالي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “انا عاجز عن التعبير على كل ما وقع، قلبي معاك اخي سعد”.
وأضاف “ما عليك سوى بالصبر . .لا مجال لأقول المزيد ..يكفي الحب الذي تلقاه من الشعب المغربي ومعجبيك في كل مكان . أما الشامتين لا تبالي . الدنيا دوارة ….انت قوي ورائع وسبحان من لا يخطئ . نحبك . وتحية للورد التي بجانبك منذ البداية . ونعم الزوجة والرفيق والمدعمة . الله يحفظكم.”
هذا ويشار الى أن محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، قضت أمس الجمعة بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء على الشابة لورا بريول، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.
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17 تعليقات
لا تواسيه فقد كانت امه عاهرا وابوه فاسقا انه نتاج بذرة مرة
لا تواسيه فقد كانت امه عاهرا وابوه فاسقا انه نتاج بذرة مرة
وسير تقرأ لا انت ولا هو .. كفاش تنطق بكلمة الشامتين على شعب 40مليون.. على مم نشمت على فيلسوف على مخترع النقال على مفكر او منظر المهدي المنجرة على العروي.. انه مغني عادي.. واش عندو مشروع ثقافي للحس بالنمو داخل مجتمعه.. انا عشت في اروبا القضاء لا يظلم احد.. ولو يكون رئيس دولة…
نتمنى ان تكون لنا دولة ااحق و القانون مثلهم
المال و السلطة لا تشتري كل شيء..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم أطلق سراحه..
اللهم فرجها عنه وعلى الجميع ان لا يشتموا سعد المجرد بدل مساندته في محنته…
من سوء حظه و قع المشكل ف دولة الحق و القانون ..
كما تدين تدان ونعلم أن كل من ظلم اي انسان سيرجع مصيره كما فعل له ..
نتمنى مساعدته ومساندته من طرف معجبيه للتخفيف من معاناته..
يارب فرج عليه ..
اللهم لا شماتة تكسر الخواطر وعذب النفس ..
سبحان الله ،تتضامنون بدكر الله مع مغتصب ،شارب خمر و متسكع،،!!!!!!!
كيف الدنيا دوارة السيد دار الذنب وخدا العقوبة لي استحق.راه فرنسا هاديك ماشي المغرب لي كتفسدو فيها طولا وعرضا دون محاكمة.إلا عرفتي بلي الدنيا دوارة تب الى الله تعالى ورجع للطريق ولا الغرور مخلاكم خفتو ترجعو مزاليط
الدنيا دوارة هي غا تجي نوبتك
السي رشيد الوالي مساح الكابة والشعير في تركيا. نوبتك اخي يلا درتي اغتصاب تجيك السي الفنان. العقاب لا يستحيي من احد والجريمة ثابتة.
ستستريح الارض لست سنوات من احد أبرز أعوان إبليس. الحمد لله
في حياتي لم اسمع يوما بأن سعد المجرد ، تصدق على الفقراء والمحتاجين او اشترى الاكباش للطبقة المسحوقة خلال عيد الأضحى ، مع العلم بانه يتقاضى ملايير السنتيمات في “عمله” او أغانيه والاشهار ، على عكس بعض المغاربة المشهورين مثل حكيم زياش والمزراوي وبالخصوص الملاكم بدر هاري كيف يتعدب وكم يتصدى لملاكمات الخصم وفي الاخير يتصدق على المحتاجين ، أما سعد لمجرد ودنيا باطمة سهرة 10 دقائق يربحون ماءات الملايين ولا خير فيهم .