تركيا تبدأ عملية إعادة بناء منازل لنحو 1,5 مليون شخص

2023-02-25 / 09:33
7
هبة بريس - وكالات

قال مسؤول حكومي أمس الجمعة أن تركيا بدأت العمل لإعادة بناء المنازل بعد الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر في الوقت الذي أشارت فيه تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الزلزال شرد 1.5 مليون شخص.

وأدى الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير/شباط الجاري إلى انهيار أو الإضرار بشدة بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف شقة. وأودى الزلزال بحياة أكثر من 43 ألفا و500 شخص في تركيا وستة آلاف في سوريا المجاورة.

وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يستعد لانتخابات خلال شهور ببناء منازل جديدة في غضون عام، لكن خبراء قالوا أن السلطات يجب أن تقدم معايير السلامة على السرعة. وانهارت بعض المباني التي كان من المفترض أن تتحمل الهزات الأرضية جراء أحدث الزلازل.

وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته “طرحت السلطات مناقصات وعقودا لإنجاز بضعة مشروعات. العملية تسير بسرعة كبيرة”. وأضاف أنه لن يكون هناك أي تهاون في معايير السلامة.

وقال أن الخطة الأولية تقضي ببناء 200 ألف شقة و70 ألف منزل قروي تتكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار. وقدر بنك “جيه.بي مورغان” الأمريكي كلفة إعادة بناء المنازل والبنية التحتية بنحو 25 مليار دولار.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس.. القضاء يأمر بسجن رجل أعمال وسياسيين بارزين

تونس.. القضاء يأمر بسجن رجل أعمال وسياسيين بارزين

2023-02-25 / 09:47
Photo of حصيلة جديدة.. عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا يتجاوز 50 ألفا

حصيلة جديدة.. عدد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا يتجاوز…

2023-02-24 / 20:52
Photo of الأمن التونسي يوقف قياديا في “جبهة الخلاص”

الأمن التونسي يوقف قياديا في “جبهة الخلاص”

2023-02-24 / 19:32
Photo of غيابيا …محكمة تونسية تقضي بسجن أميرة بوراوي

غيابيا …محكمة تونسية تقضي بسجن أميرة بوراوي

2023-02-24 / 19:12
Photo of تونس.. حكم غيابي بالسجن 3 أشهر في حق الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي

تونس.. حكم غيابي بالسجن 3 أشهر في حق الناشطة…

2023-02-24 / 16:11
Photo of بسبب أزمة الخضار.. وزيرة للبريطانيين: تناولوا اللفت بدل الطماطم

بسبب أزمة الخضار.. وزيرة للبريطانيين: تناولوا اللفت بدل الطماطم

2023-02-24 / 14:50
Photo of نتفليكس تخفض أسعار اشتراكاتها في عدد من البلدان

نتفليكس تخفض أسعار اشتراكاتها في عدد من البلدان

2023-02-24 / 09:38
Photo of قرار أممي يطالب بالانسحاب الروسي “فورا” من أوكرانيا

قرار أممي يطالب بالانسحاب الروسي “فورا” من أوكرانيا

2023-02-23 / 22:49
Photo of بتهمة الاعتداء الجنسي.. حكم إضافي على هارفي واينستين بالسجن 16 عاما

بتهمة الاعتداء الجنسي.. حكم إضافي على هارفي واينستين بالسجن…

2023-02-23 / 22:43
Photo of تحطم مروحية وزير إيراني جنوبي البلاد

تحطم مروحية وزير إيراني جنوبي البلاد

2023-02-23 / 18:46

‫7 تعليقات

  1. ليس غريبا ولا جديدا على زعيم إسلامي دستوره القران وسلاحه التوكل على الله وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقطع أمرا الا وقد درس وفكر وخطط وعمل عليه قبل أن يتخذه ، ولا يعمل مشروعا إلا ولدية بعد نظر في ذلك. وفقك الله سيدي ..

  2. نظن ان الأمر ليس سهلا ان يبدأ بتشييد المنازل فالزلزال لازال ينشط في الاراضي التركية والسوريا ..

  3. الأرض أرضه ونحن عباده الضعفاء الامر كله بيده نسأل الله الطمأنينة بين الناس..

  4. اللهم أسكن الأرض بقوتك وقدرتك واحفظ المسلمين في كل مكان ولا ترينا فيهم بأساً يبكينا..

  7. لا اله الا الله .اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا بعافيتك يارب العالمين..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق