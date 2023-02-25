تركيا تبدأ عملية إعادة بناء منازل لنحو 1,5 مليون شخص
قال مسؤول حكومي أمس الجمعة أن تركيا بدأت العمل لإعادة بناء المنازل بعد الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر في الوقت الذي أشارت فيه تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الزلزال شرد 1.5 مليون شخص.
وأدى الزلزال الذي وقع في السادس من فبراير/شباط الجاري إلى انهيار أو الإضرار بشدة بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف شقة. وأودى الزلزال بحياة أكثر من 43 ألفا و500 شخص في تركيا وستة آلاف في سوريا المجاورة.
وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يستعد لانتخابات خلال شهور ببناء منازل جديدة في غضون عام، لكن خبراء قالوا أن السلطات يجب أن تقدم معايير السلامة على السرعة. وانهارت بعض المباني التي كان من المفترض أن تتحمل الهزات الأرضية جراء أحدث الزلازل.
وقال المسؤول الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته “طرحت السلطات مناقصات وعقودا لإنجاز بضعة مشروعات. العملية تسير بسرعة كبيرة”. وأضاف أنه لن يكون هناك أي تهاون في معايير السلامة.
وقال أن الخطة الأولية تقضي ببناء 200 ألف شقة و70 ألف منزل قروي تتكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار. وقدر بنك “جيه.بي مورغان” الأمريكي كلفة إعادة بناء المنازل والبنية التحتية بنحو 25 مليار دولار.
7 تعليقات
ليس غريبا ولا جديدا على زعيم إسلامي دستوره القران وسلاحه التوكل على الله وقدوته محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقطع أمرا الا وقد درس وفكر وخطط وعمل عليه قبل أن يتخذه ، ولا يعمل مشروعا إلا ولدية بعد نظر في ذلك. وفقك الله سيدي ..
نظن ان الأمر ليس سهلا ان يبدأ بتشييد المنازل فالزلزال لازال ينشط في الاراضي التركية والسوريا ..
الأرض أرضه ونحن عباده الضعفاء الامر كله بيده نسأل الله الطمأنينة بين الناس..
اللهم أسكن الأرض بقوتك وقدرتك واحفظ المسلمين في كل مكان ولا ترينا فيهم بأساً يبكينا..
بالتوفيق والنجاح والسداد ان شاء الله.اللهم احفظهم من كل سوء..
اردوغان كان ولا زال الشخص الوفي لشعبه دائما في خدمة وطنه ومواطنيه…
لا اله الا الله .اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تقتلنا بعذابك وعافنا بعافيتك يارب العالمين..