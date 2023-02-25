طقس السبت.. أمطار وثلوج بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، استمرار الطقس البارد نسبيا بكل من مرتفعات الأطلس والمنطقة الشرقية والريف والسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد مع تكون صقيع أو جريحة محليا.
كما يرتقب نزول أمطار وزخات رعدية محلية فوق كل من منطقة طنجة واللوكوس والريف والواجهة المتوسطية، فضلا عن نزول أمطار متفرقة بكل من السهول الأطلسية الشمالية والسايس والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.
وسيلاحظ أيضا تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الريف والأطلس المتوسط، مع تشكل كتل ضبابية بالسواحل الجنوبية، إلى جانب تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما إلى قوية بالشمال-الغربي والريف والسايس والأطلس المتوسط وبالمنطقة الشرقية.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، وما بين 10 و 16 درجة بالسواحل وبأقصى الجنوب الشرقي، وستكون ما بين 05 و11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي
9 تعليقات
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
الحمد لله على هذه التسقاطات المطرية التي تبشر بالخير..
الحمد لله نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى..
اللهم اسقينا الغيث النافع يا أرحم الراحمين يارب العالمين اللهم امين..
﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ سورة الشورى الاية 28 ..
نتمنى ان تعم هاته التساقطات أرجاء المملكة ..
انتعاش كبير لحقينة السدود والفرشة المائية..
الأقاليم الجنوبية عرفت تساقطات ثلجية كثيفة ترسم لوحة جميلة على طبيعتها ..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..