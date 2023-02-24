الوداد الرياضي يفوز على ضيفه بيترو أتلتيكو في دوري الأبطال

2023-02-24 / 22:43
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هبة بريس _ رياضة

فاز فريق الوداد الرياضي لكرة القدم على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، بهدف لصفر، في مباراة جمعتهما، الجمعة 24 فبراير 2023، في ملعب مركب محمد الخامس، برسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

قطع الوداد الرياضي أولى خطواته في رحلته نحو الدفاع عن لقبه بطلا لدوري أبطال إفريقيا، بفوزه على ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بهدف لصفر أحرزه اللاعب يحيى جبران من ركلة جزاء في الدقيقة الـ34 من الشوط الأول.

ويواجه الوداد الرياضي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ضيفه “فيتا كلوب” من جمهورية الكونغو، يوم الجمعة 3 مارس

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