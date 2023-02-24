حج 2023 : المنتقون في عملية قرعة الحج مدعوون إلى استلام وملء شهادة الانتقاء

2023-02-24 / 22:26
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هبة بريس

دعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة) كافة المواطنات والمواطنين المنتقين في عملية قرعة الحج إلى استلام شهادة الانتقاء المسلمة من طرف السلطات المحلية لملئها وختمها لدى وكالات الأسفار المنظمة لعملية الحج لهذا الموسم.

وأوضح بلاغ لوزارة السياحة أنها “تدعو الحجاج، المنتقين في عملية قرعة الحج بتأطير من وكالات الأسفار السياحية، إلى استلام شهادة الانتقاء المسلمة من طرف السلطات المحلية لملئها وختمها لدى وكالات الأسفار المنظمة لعملية الحج لهذا الموسم والمختارة من طرف الحجاج، وذلك طبقا لمقتضيات محضر اجتماعات اللجنة الملكية للحج مع الحرص أن تضع الوكالة نوع المنتوج و كذا المبلغ الإجمالي و المتعاقد عليه (شاملا لجميع الرسوم) من أجل أداء مصاريف الحج كاملة من طرف الحاج بشبابيك بريد بنك خلال فترات الأداء المحددة لهذا الغرض (والممتدة من 27 فبراير إلى 10 مارس 2023)”.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الحاج مطالب بالتأكد من تطابق المبلغ الإجمالي المحدد من طرف الوكالة والمشار إليه في العقد والمبلغ المؤدى بشبابيك بريد بنك، مضيفا أن كل حاج ملزم بأداء مبلغ الحج كاملا ودفعة واحدة.

وأضاف أنه حرصا من قطاع السياحة على تنوير عموم المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بتأطير من طرف وكالات الأسفار السياحية وتحسيسهم بحقوقهم وواجباتهم، ، من حقهم مطالبة الوكالات التي وقع عليها اختيارهم بضرورة الاطلاع، قبل توقيع العقد، على مضمون الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفية التسديد وشروط إبطال العقد من أجل ضمان مصالح كل الأطراف المتعاقدة والسهر على أداء المناسك في أحسن الظروف.

وخلص البلاغ إلى أن القطاع ينهي إلى علم كافة المواطنات والمواطنين أنه بإمكانهم الاطلاع على لائحة وكالات الأسفار المرخص لها بتنظيم عملية الحج برسم سنة 2023 عبر الرابط التالي: https://mtaess.gov.ma/ar/av-haj-2023/

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