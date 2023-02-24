فاس..الوالي زنيبر يغلق 8 حانات بعضها للبرلماني عزيز اللبار

2023-02-24 / 22:09
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هبة بريس _ فاس

أصدرت السلطات الولائية بفاس، قرارات إدارية تقضي بإغلاق مجموعة من الحانات والملاهي الليلية التابعة لمنشئات سياحية بالمدينة، طيلة 4 أشهر انطلاقا من يوم أمس تاريخ إشهار القرارات الذي قالت مصادرنا، إنها اتخذت في وقت سابق لإعلانها وتسريبها ونشرها على نطاق واسع في صفحات للتواصل الاجتماعي.

وشملت القرارات 8 ملاهي وعلب ليلية تابعة لمنشئات سياحية بعضها في المدينة القديمة وأخرى وسط مقاطعة أكدال ومنها ملاهي تابعة لفنادق في ملكية البرلماني عزيز اللبار رئيس المجلس الجهوي للسياحة من الأصالة والمعاصرة، الذي منع قبل يومين من دخول فندق لحضور لقاء حول الاستثمار بقرار من السلطة الولائية لأن اللقاء كان مخصصا سوى للمعنيين بالأمر وليس للمنتخبين وغيرهم.

وسيسري القرار الذي شمل منشئات في ملكية البرلماني المعروف باستثماره في المجال السياحي، على المنشئات الثمانية المعنية به إلى ما بعد شهر رمضان، وأضافت مصادرنا أن البرلماني المذكور، لديه عدة مخالفات وكان عليه إلا أن يعترف بذلك وبأخطائه للراي العام عوض إنفجاره في وجه الوالي زنيبر لأن الوالي ليس بالسهل طبق القانون معه ومع غيره يضيف مصدرنا.

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‫3 تعليقات

  1. هذا تصفية حسابات ليس الا فعائلة زنيبر اكبر منتج للخمور في المغرب ان لم نقل افريقيا
    اقرؤوا هذا المقطع لتتبينوا مستوى شجارات الحمامات: وأضافت مصادرنا أن البرلماني المذكور، لديه عدة مخالفات وكان عليه إلا أن يعترف بذلك وبأخطائه للراي العام عوض إنفجاره في وجه الوالي زنيبر لأن الوالي ليس بالسهل طبق القانون معه ومع غيره يضيف مصدرنا

  2. تصفية حساب ليس الا، عائلة زنيبر اكبر منتج للخمور في المغرب ان لم نقل افريقيا
    انظروا الى مستوى الخطاب : وأضافت مصادرنا أن البرلماني المذكور، لديه عدة مخالفات وكان عليه إلا أن يعترف بذلك وبأخطائه للراي العام عوض إنفجاره في وجه الوالي زنيبر لأن الوالي ليس بالسهل طبق القانون معه ومع غيره يضيف مصدرنا!!!!!!!!

    كالمشاجرات في الحمامات

  3. واحد كيعصر ووالي و الثاني كيبيع و برلماني…الله ياخذكم و يريح البلاد و العباد

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