هزة أرضية جديدة يشعر بها سكان القاهرة الكبرى

هبة بريس _ متابعة

شعر سكان القاهرة الكبرى بهزة أرضية منذ قليل، وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد ومتابعة الزلازل التابعة لـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، هزة أرضية طفيفة بقوة 2.48 من مقياس ريختير، وذلك بمسافة 4 كم جنوب غرب شبرا الخمية،

وحددت محطات الشبكة القومية لرصد ومتابعة الزلازل مكانة الهزة الأرضية التي جاءت على بعد 0.3 كم من قرية وراق العرب ، الجيزة ، مصر .

وفي وقت سابق، كان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، كشف عن إمكانية تعرض مصر لزلازل أخرى خلال الأيام المقبلة، حيث شغل هذا التساؤل أذهان العديد من المواطنين خلال الفترة الحالية، التي تمر بها مناطق مختلفة من العالم بالعديد من الهزات الأرضية.

وقال جاد القاضي، يوم الجمعة، إن اجتماعات مكثفة في مصر تجري منذ زلزال تركيا وسوريا، لبحث الاستعدادات لأي طارئ.

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