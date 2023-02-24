En esta imagen de archivo, las pantallas muestran las votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas a favor de una resolución para condenar el referendo ilegal celebrado por Rusia en Ucrania, el 12 de octubre de 2022 en la sede de la ONU. (AP Foto/Bebeto Matthews, archivo)

قرار أممي يطالب روسيا بالإتسحاب من أوكرانيا.. هكذا صوتت البلدان المغاربية

2023-02-24 / 20:45
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هبة بريس _ الرباط

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارا جددت فيه مطالبتها روسيا بسحب قواتها “فورا وبشكل كامل ودون أي شروط” من أوكرانيا، وهو القرار الذي أيدته أربعة بلدان مغاربية في حين امتنعت واحدة عن التصويت.

وبحسب ما نشر موقع الأمم المتحدة فقد جاءت نتيجة التصويت على القرار بتأييد 141 دولة ومعارضة 7 وامتناع 32 عن التصويت.

وتضمنت نتيجة التصويت تأييد كل من تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا للقرار في حين امتنعت الجزائر عن التصويت.

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