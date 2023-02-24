مواجهات قوية منتظرة بدور الـ16 في الدوري الأوروبي

2023-02-24 / 20:14
5
هبة بريس _ رياضة

جرى اليوم الجمعة سحب قرعة دور ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية منتظرة:

أونيون برلين الألماني – أونيون سان جيلواز البلجيكي
يوفنتوس الإيطالي – فرايبورغ الألماني
سبورتينغ البرتغالي – أرسنال الإنجليزي
باير ليفركوزن الألماني – فيرينتسفاروش المجري
إشبيلية الإسباني – فنربهتشه التركي
مانشستر يونايتد الإنجليزي – ريال بيتيس الإسباني
شاختيور دونيتسك – فينورد الهولندي
روما الإيطالي – ريال سوسييداد الإسباني

وتقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في التاسع من مارس المقبل والإياب في 16 منه، على أن تستضيف الفرق التي تصدرت مجموعاتها وتأهلت مباشرة إلى هذا الدور مباريات الإياب

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قرار أممي يطالب روسيا بالإتسحاب من أوكرانيا.. هكذا صوتت البلدان المغاربية

قرار أممي يطالب روسيا بالإتسحاب من أوكرانيا.. هكذا صوتت…

2023-02-24 / 20:45
Photo of خبير: غموض الموقف الفرنسي يدفع المغرب للتعامل بنوع من الحيطة والحذر

خبير: غموض الموقف الفرنسي يدفع المغرب للتعامل بنوع من…

2023-02-24 / 15:27
Photo of خبير اقتصادي ل”هبة بريس”: “الخروج من اللائحة الرمادية سيؤثر إيجابا على المغرب”

خبير اقتصادي ل”هبة بريس”: “الخروج من اللائحة الرمادية سيؤثر…

2023-02-24 / 13:28
Photo of مجموعة العمل المالي “Gafi” تخرج المغرب من اللائحة الرمادية

مجموعة العمل المالي “Gafi” تخرج المغرب من اللائحة الرمادية

2023-02-24 / 11:45
Photo of المغرب ضمن المؤيدين.. الأمم المتحدة تعتمد قرارا لفائدة سيادة أوكرانيا 

المغرب ضمن المؤيدين.. الأمم المتحدة تعتمد قرارا لفائدة سيادة…

2023-02-24 / 10:39
Photo of المغرب يؤكد دعمه لأمن مصر المائي

المغرب يؤكد دعمه لأمن مصر المائي

2023-02-23 / 18:37
Photo of حكومة إسبانيا تتهم الحزب الشعبي المعارض بمعاداة المغرب

حكومة إسبانيا تتهم الحزب الشعبي المعارض بمعاداة المغرب

2023-02-23 / 18:18
Photo of المغرب إفريقيا … استراتيجية تحقيق السيادة الغذائية بالقارة السمراء

المغرب إفريقيا … استراتيجية تحقيق السيادة الغذائية بالقارة السمراء

2023-02-23 / 17:20
Photo of مزور: خفض 45% من الوثائق سيسهم في تحسين مناخ الأعمال

مزور: خفض 45% من الوثائق سيسهم في تحسين مناخ…

2023-02-23 / 17:14
Photo of الحكومة تصادق على حل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتصفيتها

الحكومة تصادق على حل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتصفيتها

2023-02-23 / 16:11

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق