مواجهات قوية منتظرة بدور الـ16 في الدوري الأوروبي
هبة بريس _ رياضة
أونيون برلين الألماني – أونيون سان جيلواز البلجيكي
جرى اليوم الجمعة سحب قرعة دور ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية منتظرة:
أونيون برلين الألماني – أونيون سان جيلواز البلجيكي
يوفنتوس الإيطالي – فرايبورغ الألماني
سبورتينغ البرتغالي – أرسنال الإنجليزي
باير ليفركوزن الألماني – فيرينتسفاروش المجري
إشبيلية الإسباني – فنربهتشه التركي
مانشستر يونايتد الإنجليزي – ريال بيتيس الإسباني
شاختيور دونيتسك – فينورد الهولندي
روما الإيطالي – ريال سوسييداد الإسباني
وتقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في التاسع من مارس المقبل والإياب في 16 منه، على أن تستضيف الفرق التي تصدرت مجموعاتها وتأهلت مباشرة إلى هذا الدور مباريات الإياب
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5 تعليقات
أرسنال بطل
أظن يونايتد سيفوز باللقب
مبارة يونايتد صعبة
كأنه دوري أبطال أوروبا وليست يوربا ليغ
فرق كبيرة