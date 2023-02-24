تحدث عن “سوء التوطين” ….فيضانات أبي الجعد تصل البرلمان

هبة بريس _ ع عياش

وجه “محمد حوجر” عن الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا الى وزير التجهيز والماء قارب من خلاله ” الفيضانات التي شهدتها مدينة ابي الجعد والتي وصفها ب ” الخطيرة ”

وقال “محمد حوجر” إن فيضانات ابي الجعد “خطيرة ” و خلفت أضرارا كبيرة على مستوىالممتلكات وكذلك خوفا وهلعا كبيرين في وسط الساكنة، بسبب قوتها وفجائيتها، وهو ما جعل الساكنة تحصي حجم الخسائر التي خلفتها مع ما ترتب عن ذلك من تذمر واستياء عارمين”

وسجل الأخير إن ” المسؤولية الكبيرة والمباشرة تقع على وزارة نزار بركة التي لم تحسن توطين سدين تليين في جماعات الرواشد الشكران، حيث إن الدراسات المنجزة في هذا الشأن لم تستند إلى مؤشرات قياس مضبوطة بل يمكن القول أنها منحرفة عن المسار التي يجب أن توطن فيه.

وساءل “حوجر” الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تقويم هذه الأخطاء وإعداد دراسات تهم وضعية السدود التلية بأبي الجعد، وبالتالي استغلال مياه التساقطات المطرية في السقي؛

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