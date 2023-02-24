الأمن التونسي يوقف قياديا في “جبهة الخلاص”

2023-02-24 / 19:32
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هبة بريس

أوقفت قوات الأمن التونسية، الجمعة، القيادي في “جبهة الخلاص”، جوهر بن مبارك.

جاء ذلك وفق تدوينة نشرها والده الناشط السياسي، عز الدين الحزقي، عبر حسابه على “فيسبوك”، دون تعليق رسمي من السلطات الأمنية حتى الساعة (7.10 تغ).

وقال الحزقي: “يلتحق جوهر بالمناضلين الوطنيين الأحرار المعتقلين في بوشوشة (ثكنة أمنية في العاصمة تونس)”.
وأضاف: “الإيمان بالمبادئ الانسانية الراقية والدفاع عن القضايا العادلة والعمل من أجل سعادة الآخر. الاعتقالات والسجون. تلك هي حصيلة ما ورثه عنّي ابني جوهر”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الحزقي، وهو قيادي في حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، في منشور على “فيسبوك”، أن فرقة أمنية خاصة فتشت منزله ومنزل ابنه جوهر، في العاصمة تونس

وقال الحزقي: “بإذن من النيابة تم عشية اليوم (الخميس) تفتيش منزلي من فرقة خاصة وبعد أن انتهت المهمة انتقلت مع أفراد الفرقة إلى منزل ابني جوهر حيث تم تفتيشه أيضا”.

وأضاف: “بعد ذلك انتقلنا جميعا إلى بوشوشة لتحرير محضر وأعادوني على إثره إلى منزلي”.

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