تيزنيت : تنامي البناء العشوائي خارج رقابة السلطات

2023-02-24 / 18:25
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تشهد مدينة تيزنيت، تنامي البناء العشوائي دون احترام التراخيص القانونية ، وقالت مصادر من المدينة ، أن زجر المخالفات من طرف السلطات المختصة يطغى عليه الانتقائية، عوض الشمولية كما يقتضي قانون التعمير او تحرير المخالفات .

ويرى مهتمون بالشأن المحلي بالمدينة، أن الانتقائية في التعامل مع هذا الملف الحساس، جعل بعض المواطنين يلتجؤون الى توجيه شكايات الى عامل الإقليم، عوض قياد الملحقات الادارية، بعد إكتشافهم غض الطرف عن البعض دون الآخر، بخصوص السماح بالبناء و الإصلاح بطريقة عشوائية ودون الحصول على التراخيص الجاري بها العمل داخل المدينة القديمة أو في المركز ، و أحيانا بالقرب من المقاطعات الإدارية نفسها .

بعض المخلفات شهدها حي السعيدية متعلق بزيادة طابق علوي ، مخالف لضوابط التعمير، قبل أن تتدخل العمالة بعد توصلها بشكاية وتم تحرير مخالفة وانجاز محضر، دون معرفة هل تم توجيهه الى النيابة العامة لترتيب الجزاءات بذلك .

ويأمل المواطنين بهذه المدينة ، بعث لجن تقصي الحقائق بخصوص خروقات التعمير ، اعتبارا أن المحاضر الرسمية في حق المخالفين، لم تتحرك نتائجها .

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تعليق واحد

  1. لمادة لاتسهل اعطاء الرخص لمن اراد البناء وتستفيد الدولة منها عوض دفع الرشوة للصوص

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