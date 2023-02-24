طنجة ..اصطدام بين سيارتين لنقل العمال يخلف أزيد من 20 جريحا

2023-02-24 / 18:00
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هبة بريس - مكتب طنجة

تسبب اصطدام بين سيارتين لنقل العمال ، على مستوى الطريق المدارية الرابطة بين المنطقة الصناعية مغوغة وحي خندق الورد، عشية اليوم الجمعة، في جرح أزيد من 20 راكبا .

وبحسب المعطيات المتوفرة فان اسباب الحادثة الخطيرة تعود للسرعة المفرطة وعدم احترام علامات التشوير ،حيث انحرفت سيارة لنقل العمال عن مسارها قبل ان تصطدم بقوة بسيارة اخرى كانت قادمة في الاتجاه المعاكس .

وقد تم نقل المصابين الى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة.

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