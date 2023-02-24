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في مصر.. سرق مبلغا ضخما واشترى عجلا ووزع لحمه على الفقراء

2023-02-24 / 17:35
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هبة بريس - وكالات

في واقعة غريبة في مصر، قام لص بسرقة مبلغ 112 ألف جنيه (3650 دولارا)، من داخل “سوبر ماركت” في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

ورصدت كاميرات المراقبة عملية السرقة كاملة، وعندما ألقي القبض عليه بعد مرور 48 ساعة من الواقعة، اعترف بأنه اشترى بالمبلغ المسروق عجلا وذبحه ووزعه على أهالي قريته، إلى جانب أرز وبطاطس، مضيفا أنه لم يتبق معه سوى مبلغ 1200 جنيه، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام.

وجاءت البداية بتلقي قوات الأمن بلاغا من صاحب محل “سوبر ماركت”، باكتشاف سرقة مبلغ، بلغ ما أمكن حصره منه 112 ألف جنيه، وأن كاميرات المراقبة بالمحل رصدت السارق أثناء ارتكاب الواقعة.

وبالفحص، تم ضبط المتهم “محمد. ك. ش.” 41 عاما – مسجل سرقات، اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأنه اشترى بالمبلغ عجلًا وزع لحمه على أهالي قريته مجانًا، مضيفا: “كنت عاوز أغسل ذنوبي.. لما أخرج من السجن هارد له فلوسه”.

وقال حافظ محمد فرحات إن المتهم دخل محل مجاور لسرقة دجاج، وبالفعل ذبح 10 دجاجات لسرقتها، وبعد أن انتهى لاحظ وجود شباك زجاج صغير يفصل المحلين ففكر في دخول المحل عندي، وبالفعل تمكن من الدخول، وبدأ يبعثر في المكان، وتصادف أنني كنت قد تركت المبلغ في المحل، فأخذه وترك المكان ولم يأخذ الدجاجات التي ذبحها.

وناشد صاحب المحل كل من أخذ من اللحوم مجانا أن يرد قيمة ما أخذه لأن هذا المبلغ يتاجر به ويؤثر على عمله وتجارته.

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