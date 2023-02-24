عامل إفران يعقد إجتماعا عاجلا لإتخاذ التدابير الإستعجالية لمواجهة التقلبات الجوية

ع محياوي _ هبة بريس

باشرت السلطات الإقليمية بإفران، مجموعة من التدابير الاستباقية والوقائية للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتقلبات الجوية في إجتماع عاجل عقده عبد الحميد للمزيد عامل الإقليم بقاعة العمالة مع مختلف المصالح المعنية بالأمر، لاسيما مع احتمال تسجيل تساقطات قوية من الثلوج والأمطار ، والتي تم الإعلان عنها، أمس الخميس، في نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

هذا وقد عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة تحت إشراف العامل، اجتماعا خصص لاستعراض التدابير الاستعجالية التي تم اعتمادها والوسائل اللوجستية والبشرية التي توجد في حالة تعبئة تحسبا لتدخلات محتملة، وذلك بهدف حماية ساكنة المناطق التي قد تشهد أحوالا جوية سيئة، وتساقطات قوية من الثلوج والأمطار.

وكان من بين أولى الإجراءات التي أكدت عليها أشغال اللجان الإقليمية، هي ضرورة الحرص على تقوية الحملات التحسيسية والتواصلية مع الساكنة وحثها على اتخاذ كل ما يلزم من الاحتياطات الاحترازية لتفادي كل المخاطر التي قد تنتج عن التقلبات المناخية، والتعامل بفعالية وإيجابية مع النشرات الإنذارية والمعلومات الواردة بخرائط اليقظة التي تصدر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

كما عملت هذه اللجان الإقليمية على الرفع من جاهزية فرق التدخل وبقائها على أهبة الاستعداد للتعامل مع كل طارئ، وذلك من خلال تجنيد الموارد البشرية الضرورية وتعبئة مختلف الآليات وكافة الإمكانات الممكنة وتموقعها الاستباقي في النقط الحساسة وبالقرب من المسالك المهددة بالانقطاع من أجل فك العزلة وتأمين التدخل الفوري واتخاذ جميع التدابير اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، درءًا لكل ما من شأنه أن يمس بصحة وسلامة المواطنين، مع تنظيم دوريات تقنية مكثفة على الشبكة الطرقية استعدادا لهذه التقلبات المناخية التي يمكن أن ينتج عنها انقطاع لحركة السير.

ووجهت اللجان الإقليمية لليقظة كافة الإدارات والقطاعات والمصالح المعنية لتعبئة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية الضرورية لضمان استجابة سريعة ومنسقة لمختلف التدخلات ومواجهة الطوارئ المحتملة والتواجد القريب من الساكنة المتضررة.

وعبأت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، كل فرق الصيانة الطرقية التابعة للمديرية، من موارد بشرية (تقنيين ومساعدين التقنيين)، وآليات التدخل، في حالة استعداد تام ، حيث عند التوصل بأي معلومة تخص أي محور من المحاور الطرقية المصنفة، يتم تفعيل فرق الصيانة الطرقية كعملية استباقية لوضع علامات التشوير العمودي لحماية مستعملي الطريق.

وقد أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، وهبات رياح قوية، مرتقبة ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية الأحد بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية (50 – 80) ستهم كلا من شفشاون وطنجة-أصيلة وتطوان والمضيق وفحص-أنجرة، غدا السبت من الساعة الثانية صباحا إلى العاشرة مساء؛ فيما ستصب أمطار تتراوح بين 25 و40 ملم بكل من الجديدة وسيدي بنور وبرشيد وسطات، بعد غد الأحد من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال.

وأضافت أن تساقطات ثلجية على المرتفعات التي تتجاوز 1000 م تتراوح مقاييسها ما بين 20 و 40 سم مرتقبة اليوم الجمعة بكل من إفران وبني ملال وأزيلال وخنيفرة والحوز وورزازات وبولمان وميدلت؛ في حين يرتقب أن تتراوح مقاييسها ما بين 10 و 20 سم بكل من تارودانت وشيشاوة وتازة وكرسيف وصفرو والحسيمة وتنغير وشفشاون وتازة وبولمان وإفران، يومي الجمعة والسبت؛ كما يرتقب تسجيل تساقطات ثلجية تتراوح بين 15 و40 سم بكل من إفران وبني ملال وأزيلال وخنيفرة وصفرو وورززات وتنغير وبولمان وميدلت بعد غد الأحد.

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