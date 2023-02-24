تونس.. حكم غيابي بالسجن 3 أشهر في حق الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي
هبة بريس - وكالات
أفادت إذاعة “موزاييك” التونسية بأن المجلس الجناحي بمحكمة الناحية بتونس أصدر حكما غيابيا بالسجن 3 أشهر في حق الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي، بتهمة اجتياز الحدود خلسة.
يذكر أن بوراوي حضرت أمام محكمة الناحية بتونس وتم تسليمها جواز سفرها على أن تعود للمثول أمام المحكمة يوم الخميس، إلا أنها لم تحضر اعتبارا لمغادرتها تونس، ليتم الحكم بسجنها غيابيا مدة 3 أشهر.
وتمكنت الناشطة أميرة بوراوي من مغادرة الجزائر عبر الحدود مع تونس، والهروب إلى فرنسا.
ورغم أن السلطات الأمنية التونسية تحفظت على أميرة بوراوي وحاولت منعها من السفر إلى فرنسا بعد اكتشاف أمر دخولها التراب التونسي بطريقة غير قانونية، لكن تدخلا فرنسيا رسميا أدى إلى تمكنها من المغادرة بعد أن حصلت على حماية من القنصلية الفرنسية في تونس.
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8 تعليقات
السجن 3 أشهر في حق الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي
ماذا ستستفيد من هذه الاخبار
شكون هي هادي هبلتونا بها
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
يجب تطبيق القانون على اي شخص
اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار
الظلم ظلمات يوم القيامه
السلام عليكم لا يجوز نشر هذه الصور اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد