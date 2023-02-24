تارودانت : السلطات تعتمد تدابير لمواجهة التقلبات الجوية بالاقليم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت السلطات الإقليمية بتارودانت، مجموعة من التدابير الاستباقية والوقائية للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتقلبات الجوية، لاسيما مع احتمال تسجيل تساقطات قوية من الثلوج والأمطار، والتي تم الإعلان عنها، أمس الخميس، في نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

هذا وقد عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة اجتماعا خصص لاستعراض التدابير الاستعجالية التي تم اعتمادها والوسائل اللوجستية والبشرية التي توجد في حالة تعبئة تحسبا لتدخلات محتملة، وذلك بهدف حماية ساكنة المناطق التي قد تشهد أحوالا جوية سيئة، وتساقطات قوية من الثلوج والأمطار.

وعبأت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، كل فرق الصيانة الطرقية التابعة للمديرية، من موارد بشرية (تقنيين ومساعدين التقنيين)، وآليات التدخل، في حالة استعداد تام ، حيث عند التوصل بأي معلومة تخص أي محور من المحاور الطرقية المصنفة، يتم تفعيل فرق الصيانة الطرقية كعملية استباقية لوضع علامات التشوير العمودي لحماية مستعملي الطريق.

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن أمطارا قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، على المرتفعات التي تتجاوز 1200 م، مرتقبة من الخميس إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (30- 40 ملم) ستهم كلا من إقليم تارودانت و الحوز وخريبكة وسطات وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش والخميسات والرحامنة، أمس الخميس ابتداء من السادسة مساء إلى التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وأضافت أن تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 10 و 15 سم مرتقبة بكل من تارودانت وشيشاوة وتازة وجرسيف وصفرو والحسيمة وتنغير.

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