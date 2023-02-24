تارودانت : السلطات تعتمد تدابير لمواجهة التقلبات الجوية بالاقليم

2023-02-24 / 15:36
7
ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت السلطات الإقليمية بتارودانت، مجموعة من التدابير الاستباقية والوقائية للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتقلبات الجوية، لاسيما مع احتمال تسجيل تساقطات قوية من الثلوج والأمطار، والتي تم الإعلان عنها، أمس الخميس، في نشرة إنذارية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.

هذا وقد عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة اجتماعا خصص لاستعراض التدابير الاستعجالية التي تم اعتمادها والوسائل اللوجستية والبشرية التي توجد في حالة تعبئة تحسبا لتدخلات محتملة، وذلك بهدف حماية ساكنة المناطق التي قد تشهد أحوالا جوية سيئة، وتساقطات قوية من الثلوج والأمطار.

وعبأت المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، كل فرق الصيانة الطرقية التابعة للمديرية، من موارد بشرية (تقنيين ومساعدين التقنيين)، وآليات التدخل، في حالة استعداد تام ، حيث عند التوصل بأي معلومة تخص أي محور من المحاور الطرقية المصنفة، يتم تفعيل فرق الصيانة الطرقية كعملية استباقية لوضع علامات التشوير العمودي لحماية مستعملي الطريق.

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن أمطارا قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، على المرتفعات التي تتجاوز 1200 م، مرتقبة من الخميس إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن أمطارا قوية أحيانا رعدية (30- 40 ملم) ستهم كلا من إقليم تارودانت و الحوز وخريبكة وسطات وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش والخميسات والرحامنة، أمس الخميس ابتداء من السادسة مساء إلى التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وأضافت أن تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 10 و 15 سم مرتقبة بكل من تارودانت وشيشاوة وتازة وجرسيف وصفرو والحسيمة وتنغير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية من مستوى برتقالي.. إجراءات استباقية بمراكش

نشرة إنذارية من مستوى برتقالي.. إجراءات استباقية بمراكش

2023-02-24 / 16:46
Photo of الدرك الملكي بالجديدة يحقق في كوكايين ملقى على شواطئ المحيط الأطلسي

الدرك الملكي بالجديدة يحقق في كوكايين ملقى على شواطئ…

2023-02-24 / 16:38
Photo of فاس..انتشار ظاهرة سرقة المنازل في تزايد والساكنة تطالب الحموشي بالتدخل

فاس..انتشار ظاهرة سرقة المنازل في تزايد والساكنة تطالب الحموشي…

2023-02-24 / 15:59
Photo of نشرة إنذارية: أمطار رعدية وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى الأحد

نشرة إنذارية: أمطار رعدية وتساقطات ثلجية من الجمعة إلى…

2023-02-24 / 15:07
Photo of أكادير : مثول طلبة أمام القضاء بتهمة الاعتداء على أستاذة جامعية

أكادير : مثول طلبة أمام القضاء بتهمة الاعتداء على…

2023-02-24 / 14:13
Photo of إعطاء دينامية جديدة لقطاع القنص ومواكبة تنزيل استراتيجية غابات المغرب

إعطاء دينامية جديدة لقطاع القنص ومواكبة تنزيل استراتيجية غابات…

2023-02-24 / 13:53
Photo of مراكش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

مراكش تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-02-24 / 12:29
Photo of أساتذة التعاقد.. 17 يوما من الإضراب في أقل من شهرين وسط امتعاض الآباء

أساتذة التعاقد.. 17 يوما من الإضراب في أقل من…

2023-02-24 / 11:53
Photo of القنيطرة.. إيقاف شخص وحجز أزيد من 8 آلاف قرص طبي مخدر

القنيطرة.. إيقاف شخص وحجز أزيد من 8 آلاف قرص…

2023-02-24 / 11:02
Photo of لحليمي يكشف عن تفاصيل إحصاء للسكان والسكنى سنة 2024

لحليمي يكشف عن تفاصيل إحصاء للسكان والسكنى سنة 2024

2023-02-24 / 10:10

‫7 تعليقات

  5. أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن أمطارا قوية أحيانا رعدية، وتساقطات ثلجية، على المرتفعات التي تتجاوز 1200 م، مرتقبة من الخميس إلى الجمعة بعدد من مناطق المملكة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق