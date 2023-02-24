زيادات “ليديك” و فوارق الفواتير مع العدادات تغضب ساكنة البيضاء

2023-02-24 / 15:02
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تفاجأ عدد كبير من سكان الدار البيضاء من الزيادات الملحوظة في فواتير “ليديك” الخاصة بالشهر الأخير، حيث لوحظ أن هناك ارتفاع كبير في المبالغ الواجب دفعها عن استهلاك الماء و الكهرباء مقارنة بالفترات السابقة.

و اشتكى عدد من سكان العاصمة الاقتصادية من ارتفاع قيمة فواتير “ليديك”، مؤكدين أن ما تضمنته الفواتير غير مطابق في أحايين عدة لقيمة الاستهلاك الحقيقية.

و كتب أحد المتضررين: “كا يلعبو على مدة الفوترة، أنت تدير مجهود كبير جدا لتخفيض الاستهلاك و هما يديرو مجهود أكبر لتمديد مدة الفوترة إلى أكثر من 30 يوم و أحيانا حتى 35 يوم، و تطلع في الشطر المرتفع
إلا شافوك نقصتي الاستهلاك كا يزيدو تلقائيا في المدة”.

و أضاف آخر: “مالكم مافيكمش الإنسانية وروح التضامن خاصنا نتعاونو كاملين مع فرنسا باش تخرج من الأزمة الإقتصادية ديالها ونزيدو فالفاتورة ديال الكهرباء، مافيها باس نديرو دارت مع ماكرون راه البلاد عندو غادا ديكلاري فاييت إلى معاوناهش الزغبي”.

تعليق ثالث جاء فيه: “هاد الشهر جاني الضوبل ديال داكشي لي مولف تايجي فضلا على أن مصاريف الأداء في الموقع تزادو وانا كنت تنخلص منو ديما ماكانوش أصلا”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس الرميلي يتدارس تفويت عدد من القطع الأرضية للخواص بالدار البيضاء

مجلس الرميلي يتدارس تفويت عدد من القطع الأرضية للخواص…

2023-02-22 / 10:26
Photo of مجلس الدار البيضاء في طريقه لإنجاز حوض لتجميع المياه الشتوية

مجلس الدار البيضاء في طريقه لإنجاز حوض لتجميع المياه…

2023-02-21 / 12:31
Photo of الرميلي تتجه لإلغاء “اتفاقية” بين الجماعة و شركة الدار البيضاء للخدمات

الرميلي تتجه لإلغاء “اتفاقية” بين الجماعة و شركة الدار…

2023-02-20 / 16:31
Photo of ظهر في فيديو يعرض ضحية للسرقة بالعنف.. أمن البيضاء يوقف شخصا

ظهر في فيديو يعرض ضحية للسرقة بالعنف.. أمن البيضاء…

2023-02-17 / 20:23
Photo of تدشين مركز تشخيص السل والأمراض التنفسية ضواحي الدار البيضاء

تدشين مركز تشخيص السل والأمراض التنفسية ضواحي الدار البيضاء

2023-02-14 / 12:57
Photo of البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف 3 أشخاص

البيضاء.. الأمن يشهر سلاحه لإيقاف 3 أشخاص

2023-02-13 / 21:27
Photo of البيضاء.. شخص يضرم النار في جسده داخل مقر ديمومة الأمن

البيضاء.. شخص يضرم النار في جسده داخل مقر ديمومة…

2023-02-11 / 16:54
Photo of أسعار الخضر بالبيضاء.. “اللوبية” تصل 40 درهم للكيلوغرام و الطماطم تتجاوز 13 درهم

أسعار الخضر بالبيضاء.. “اللوبية” تصل 40 درهم للكيلوغرام و…

2023-02-08 / 12:06
Photo of إغلاق شارع أولاد زيان بالدار البيضاء لشهر و نصف بسبب أشغال الترامواي

إغلاق شارع أولاد زيان بالدار البيضاء لشهر و نصف…

2023-02-01 / 11:35
Photo of ظهر في فيديو يعرض ضحيتين للسرقة بالعنف.. إيقاف شخص بالبيضاء

ظهر في فيديو يعرض ضحيتين للسرقة بالعنف.. إيقاف شخص…

2023-01-27 / 10:07

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق