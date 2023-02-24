زيادات “ليديك” و فوارق الفواتير مع العدادات تغضب ساكنة البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاجأ عدد كبير من سكان الدار البيضاء من الزيادات الملحوظة في فواتير “ليديك” الخاصة بالشهر الأخير، حيث لوحظ أن هناك ارتفاع كبير في المبالغ الواجب دفعها عن استهلاك الماء و الكهرباء مقارنة بالفترات السابقة.

و اشتكى عدد من سكان العاصمة الاقتصادية من ارتفاع قيمة فواتير “ليديك”، مؤكدين أن ما تضمنته الفواتير غير مطابق في أحايين عدة لقيمة الاستهلاك الحقيقية.

و كتب أحد المتضررين: “كا يلعبو على مدة الفوترة، أنت تدير مجهود كبير جدا لتخفيض الاستهلاك و هما يديرو مجهود أكبر لتمديد مدة الفوترة إلى أكثر من 30 يوم و أحيانا حتى 35 يوم، و تطلع في الشطر المرتفع

إلا شافوك نقصتي الاستهلاك كا يزيدو تلقائيا في المدة”.

و أضاف آخر: “مالكم مافيكمش الإنسانية وروح التضامن خاصنا نتعاونو كاملين مع فرنسا باش تخرج من الأزمة الإقتصادية ديالها ونزيدو فالفاتورة ديال الكهرباء، مافيها باس نديرو دارت مع ماكرون راه البلاد عندو غادا ديكلاري فاييت إلى معاوناهش الزغبي”.

تعليق ثالث جاء فيه: “هاد الشهر جاني الضوبل ديال داكشي لي مولف تايجي فضلا على أن مصاريف الأداء في الموقع تزادو وانا كنت تنخلص منو ديما ماكانوش أصلا”.

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