هبة بريس

عقدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أمس الخميس بالرباط، اجتماعا مع أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية للقنص، وذلك من أجل إعطاء دينامية جديدة لقطاع القنص ومواكبة تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030.

وأبرز بلاغ للوكالة أن هذا اللقاء خصص أيضا للتشاور بشأن سبل التعاون المستقبلي بين المؤسستين، مضيفا أنه تم خلاله مناقشة مجموعة من المواضيع تهم تنمية القنص بالمغرب والجانب المتعلق بتأطير وتكوين القناصين والمساهمة في محاربة القنص العشوائي، وكذا الأشغال التقنية وتهيئة مجالات القنص وإعمارها بواسطة الطرائد.

وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين اتفقا، خلال اللقاء، على توقيع اتفاقية شراكة مستقبلا تؤطر البرامج المزمع إنجازها، وذلك لتمكين الجامعة من تحسين ظروف مزاولة القنص من طرف أعضائها من جهة، وكذا دعم الوكالة في تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 لتنمية قطاع القنص بالمغرب من جهة أخرى.

كما تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة إشراك جميع الجهات وكل الأشخاص الذين يتوفرون على خبرات في مختلف الميادين التي تهم مجال القنص، في إطار ورشات سيتم تنظيمها لتحديد برنامج عملي من شأنه المساهمة في تطوير قطاع القنص بالمغرب تماشيا مع الدينامية التي تصبوا إليها الرؤية الاستراتيجية للوكالة.

يشار إلى أن الجامعة الملكية المغربية للقنص تضم أكثر من 1500 جمعية، مؤطرة بالظهير الشريف المؤرخ في 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وكذلك القانون 03-54 بتاريخ 15 يونيو 2006 حول مراقبة القنص، حسب البلاغ.

وخلص المصدر إلى أن المكتب الحالي للجامعة، قد تم انتخابه مؤخرا، مشيرا إلى أنه أول مكتب يتم انتخابه في إطار القانون الأساسي الجديد الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 مارس 2021.

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