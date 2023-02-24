أكادير : مثول طلبة أمام القضاء بتهمة الاعتداء على أستاذة جامعية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب أن يمثل ستة طلبة جامعيين ينتمون إلى فصيل طلابي ” قاعدي” أمام قضاء إبتدائية أكادير بداية مارس المقبل، وهم متابعين في حالة سراح، بعد أن تقدمت أستاذة جامعية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية التابعة لجامعة أبن زهر .

وقالت مصادر الجريدة، أن الأستاذة الجامعية، كانت قد تعرضت لمضايقات وتهديدات من طرف الطلبة المذكورين من أجل تمكين زملائهم من ولوج ماستر العقود والأعمال الذي تشرف عليه.

وحسب ذات المصادر، فقد قام الطلبة بمقاطعة الامتحان الشفوي للماستر فوج سنة 2022/2023 عبر الهجوم على قاعة الامتحان ومنع استمراره بدعوى تسجيلهم “خروقات” في عملية الانتقاء.

وأكدت مصادر الجريدة، أن الأستاذة ارفقت شكايتها للنيابة العامة بنسخ من رسائل توصلت بها عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب” تحمل تهديدات بطرد ابنتها من الجامعة، بدعوى متابعتها دراستها في سلك الدكتوراه بشكل غير قانوني.

و قررت النيابة العامة متابعة الطلبة بتهمتي “إهانة موظف أثناء مزاولته عمله”، و”التشهير”، فيما يرتقب أن يتم الاستماع لهم في المنسوب لهم في جلسة حددت في شهر مارس المقبل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0