“رجل مصري”.. يسرق لشراء عجل ويوزع لحمه على الفقراء

2023-02-24 / 12:18
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هبة بريس

تتكرر من جديد قصة الانجليزي روبن هود الذي كان يسرق الأغنياء من أجل إطعام الفقراء حيث شهدت قرية مصرية واقعة مماثلة.

وفوجئ صاحب محل سوبر ماركت في إحدى قرى محافظة الدقهلية شمال مصر بسرقة مبلغ مالي قيمته 112 ألف جنيه، وبفحص كاميرا مراقبة مثبتة في محله تمكن من معرفة هوية السارق وألقت قوات الأمن القبض عليه .

وتبين أن المتهم ويدعى “محمد. ك. ش.” 41 عاما – مسجل سرقات، واعترف خلال التحقيقات أنه حاول التكفير عن ذنوبه وجرائمه السابقة، وأحزنه زيادة شكاوى أهالي قريته من ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن فقرر أن يسرق ويشتري بحصيلة سرقته عجلين ويوزع لحومهما على الفقراء من أهالي قريته مجانًا، موضحا أن المبلغ المسروق لم يكف سوى لشراء عجل واحد وكميات من الأرز والخضراوات.

وقال المتهم في التحقيقات إنه غير نادم على ما فعله ومستعد لدخول السجن مجددا مضيفا أنه سيرد المبلغ لصاحب المحل بعد خروجه مباشرة .

وأضاف أنه شعر بسعادة غامرة بعدما تسبب في إدخال البهجة على أهالي قريته، وستكون سعادته أكبر عندما يخرج من السجن ويرد المبلغ المسروق.

من جانبها قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق .

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