المغرب ضمن المؤيدين.. الأمم المتحدة تعتمد قرارا لفائدة سيادة أوكرانيا 

هبة بريس

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارا جددت فيه تأكيد التزامها بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، داخل حدودها المعترف بها دوليا، داعية إلى إحلال سلام دائم في هذا البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا مع روسيا.

وفي هذا القرار، شددت الجمعية العامة على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، مؤكدة على الوقف الفوري للهجمات على الهياكل الأساسية الحيوية لأوكرانيا.

كما دعت الجمعية في قرارها، الصادر في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة، طرفي النزاع المسلح إلى التقيد التام بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بالحرص الدائم على تفادي السكان المدنيين والأعيان المدنية وكفالة وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق إلى المحتاجين.

وحثت جميع الدول الأعضاء على التعاون بروح التضامن، لمعالجة الآثار العالمية للحرب على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل والبيئة والأمن والسلامة النوويين.

هذا وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بأغلبية 141 صوتا ضمنها المغرب، مع امتناع 32 عضوا عن التصويت. وانضمت ست دول إلى روسيا في معارضة القرار.

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