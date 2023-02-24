المغرب ضمن المؤيدين.. الأمم المتحدة تعتمد قرارا لفائدة سيادة أوكرانيا 

2023-02-24 / 10:39
0
هبة بريس

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، قرارا جددت فيه تأكيد التزامها بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، داخل حدودها المعترف بها دوليا، داعية إلى إحلال سلام دائم في هذا البلد الذي يشهد نزاعا مسلحا مع روسيا.

وفي هذا القرار، شددت الجمعية العامة على ضرورة التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، مؤكدة على الوقف الفوري للهجمات على الهياكل الأساسية الحيوية لأوكرانيا.

كما دعت الجمعية في قرارها، الصادر في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة الحادية عشرة، طرفي النزاع المسلح إلى التقيد التام بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، بالحرص الدائم على تفادي السكان المدنيين والأعيان المدنية وكفالة وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق إلى المحتاجين.

وحثت جميع الدول الأعضاء على التعاون بروح التضامن، لمعالجة الآثار العالمية للحرب على الأمن الغذائي والطاقة والتمويل والبيئة والأمن والسلامة النوويين.

هذا وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بأغلبية 141 صوتا ضمنها المغرب، مع امتناع 32 عضوا عن التصويت. وانضمت ست دول إلى روسيا في معارضة القرار.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خبير اقتصادي ل”هبة بريس”: “الخروج من اللائحة الرمادية سيؤثر إيجابا على المغرب”

خبير اقتصادي ل”هبة بريس”: “الخروج من اللائحة الرمادية سيؤثر…

2023-02-24 / 13:28
Photo of مجموعة العمل المالي “Gafi” تخرج المغرب من اللائحة الرمادية

مجموعة العمل المالي “Gafi” تخرج المغرب من اللائحة الرمادية

2023-02-24 / 11:45
Photo of المغرب يؤكد دعمه لأمن مصر المائي

المغرب يؤكد دعمه لأمن مصر المائي

2023-02-23 / 18:37
Photo of حكومة إسبانيا تتهم الحزب الشعبي المعارض بمعاداة المغرب

حكومة إسبانيا تتهم الحزب الشعبي المعارض بمعاداة المغرب

2023-02-23 / 18:18
Photo of المغرب إفريقيا … استراتيجية تحقيق السيادة الغذائية بالقارة السمراء

المغرب إفريقيا … استراتيجية تحقيق السيادة الغذائية بالقارة السمراء

2023-02-23 / 17:20
Photo of مزور: خفض 45% من الوثائق سيسهم في تحسين مناخ الأعمال

مزور: خفض 45% من الوثائق سيسهم في تحسين مناخ…

2023-02-23 / 17:14
Photo of الحكومة تصادق على حل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتصفيتها

الحكومة تصادق على حل وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب وتصفيتها

2023-02-23 / 16:11
Photo of الملك: متمنياتنا لشعب اليابان الصديق بمزيد الرقي والرخاء

الملك: متمنياتنا لشعب اليابان الصديق بمزيد الرقي والرخاء

2023-02-23 / 12:53
Photo of قناة عبرية: قائد سلاح الجو الإسرائيلي يزور المغرب

قناة عبرية: قائد سلاح الجو الإسرائيلي يزور المغرب

2023-02-23 / 11:38
Photo of الطالبي العلمي يتباحث مع رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية

الطالبي العلمي يتباحث مع رئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان…

2023-02-22 / 22:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق