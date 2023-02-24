أساتذة التعاقد.. 17 يوما من الإضراب في أقل من شهرين وسط امتعاض الآباء

2023-02-24 / 11:53
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

يواصل أساتذة التعاقد إضراباتهم المستمرة و المتواصلة لتحقيق ملفهم المطلبي من خلال خوض مجموعة من الأشكال النضالية كان من أبرزها الإضراب عن العمل.

و تخوض حاليا تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إضرابا وطنيا يستمر حتى يومه الجمعة مع إمكانية تمديده لأيام أخرى.

و خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عددا من الإضرابات حيث أضربوا عن العمل لمدة 17 يوم منذ بداية السنة أي في فترة أقل من شهرين و هو رقم يثير الكثير من التساؤلات بخصوص الموسم الدراسي الحالي.

و في الوقت الذي يتمسك فيه أساتذة التعاقد بحقهم في ممارسة الإضراب، أبدى عدد كبير من الآباء و الأمهات و أولياء أمور التلاميذ امتعاضهم بخصوص الإضراب و تأثيره على مستقبل أبنائهم الدراسي.

و طالب الآباء في مجموعة من التدوينات من الأساتذة المضربين مراعاة و استحضار روح المسؤولية لتفادي تضييع التلاميذ في حصصهم، كما ناشدوا السلطات المختصة بضرورة إيجاد حل واقعي و جذري لإنهاء مشاكل الأساتذة و توفير ظروف ملائمة للتلاميذ للاستفادة أقصى ما يمكن من حصصهم الدراسية.

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