قبل إصدار الحكم .. نجوم يساندون سعد لمجرد في محنته

نجلاء مزيان - هبة بريس

حرص العديد من الفنانين المغاربة و الإعلاميين على مساندة النجم المغربي سعد لمجرد موازاة و انطلاق محاكمته بالعاصمة الفرنسية، على إثر إتهامه من طرف لورا بريول بالاغتصاب و العنف.

و تفاعلا مع تصريحات سعد لمجرد خلال المحاكمة، عمد عدد من المشاهير على إبراز دعمهم للنجم المغربي خاصة في هذه الظرفية الصعبة.

وفي هذا الصدد نشر الفنان نزار إيديل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، صورة تجمعه بلمجرد معلقا عليها:” ربي معاك خويا سعد..الله يسمعك خبار الخير ”

و بدوره كتب الإعلامي صامد غيلان :”أتمنى من كل قلبي أن يكون الحكم عادلا، عادلا في أعين ‘سعد’ سواء خرج سالما أو متورطا أتمنى أن تكون الدولة التي تحب أن تعطي الدروس، نزيهة عبر قضاء يفترض أن يكون مستقلا”.

وكذلك، كتب الفنان عمر لطفي عبر ذات المنصة :”قلوبنا معك يا طيب الله يفرجها عليك يا رب”.

و أيضا نشرت لينا أكدور صورة توثق لقائها بالنجم المغربي مرفوقة بتعليق جاء فيه:”الله يفرجها عليك عمو سعد و إن شاء الله خير”.

وقالت الفنانة دنيا بطمة عبر خاصية ستوري: “الله يفك ضيقتك..ويسمعك أخبار الخير، قلوبنا معك سعد خويا”.

فيما كتب الفنان حاتم عمور: “قلبي و دعواتي معك يا طيب.. الله يفرجها عليك”.

و يشار إلى أن قضية سعد لمجرد حظيت بمتابعة واسعة كما أنها تصدرت عناوين الصحف و المواقع العالمية، و كذا أضحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.

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